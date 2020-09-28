FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +14
78.67р91.48р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
28.09.2020 22:40
0
Печать

Каннский фестиваль возвращается на набережную Круазетт как «символ борьбы»

Каннский фестиваль в 2020 году все-таки состоится — но в «особом» коронавирусном формате. Информацию об этом 28 сентября опубликовали на официальном сайте мероприятия.

Мини-фестиваль пройдет с 27 по 29 октября, зрителям покажут четыре фильма из основной программы 2020 года, короткометражки и ленты школы Cinéfondation. В двух последних номинациях будут вручены Золотые пальмовые ветви.

«Мы хотели, чтобы проведение Каннского фестиваля символизировало нашу борьбу в секторе проведения мероприятий, который обеспечивает жизнь сотням семей и оказывает культурное влияние на наш город, — рассказал мэр Каннов Давид Лиснар. — Таким образом было необходимо, чтобы фестиваль прошел в Каннах в таком экстраординарном формате, и при этом с уважением ко всем своим традициям — качественным показам перед постоянной аудиторией, одетой в вечернее, на знаменитой красной ковровой дорожке».

Напомним, у Каннского фестиваля, как и многих других в этом году была непростая судьба: поначалу его перенесли на осень, отказавшись от виртуального формата. Потом «раздали» его фильмы другим фестивалям. Но теперь все-таки решили провести часть событий очно.

Следующий фестиваль, 2021 года, планируется с 11 по 22 мая.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний