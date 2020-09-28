Каннский фестиваль возвращается на набережную Круазетт как «символ борьбы»

Каннский фестиваль в 2020 году все-таки состоится — но в «особом» коронавирусном формате. Информацию об этом 28 сентября опубликовали на официальном сайте мероприятия.



Мини-фестиваль пройдет с 27 по 29 октября, зрителям покажут четыре фильма из основной программы 2020 года, короткометражки и ленты школы Cinéfondation. В двух последних номинациях будут вручены Золотые пальмовые ветви.



«Мы хотели, чтобы проведение Каннского фестиваля символизировало нашу борьбу в секторе проведения мероприятий, который обеспечивает жизнь сотням семей и оказывает культурное влияние на наш город, — рассказал мэр Каннов Давид Лиснар. — Таким образом было необходимо, чтобы фестиваль прошел в Каннах в таком экстраординарном формате, и при этом с уважением ко всем своим традициям — качественным показам перед постоянной аудиторией, одетой в вечернее, на знаменитой красной ковровой дорожке».

