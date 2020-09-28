Каннский фестиваль возвращается на набережную Круазетт как «символ борьбы»
Каннский фестиваль в 2020 году все-таки состоится — но в «особом» коронавирусном формате. Информацию об этом 28 сентября опубликовали на официальном сайте мероприятия.
Мини-фестиваль пройдет с 27 по 29 октября, зрителям покажут четыре фильма из основной программы 2020 года, короткометражки и ленты школы Cinéfondation. В двух последних номинациях будут вручены Золотые пальмовые ветви.
«Мы хотели, чтобы проведение Каннского фестиваля символизировало нашу борьбу в секторе проведения мероприятий, который обеспечивает жизнь сотням семей и оказывает культурное влияние на наш город, — рассказал мэр Каннов Давид Лиснар. — Таким образом было необходимо, чтобы фестиваль прошел в Каннах в таком экстраординарном формате, и при этом с уважением ко всем своим традициям — качественным показам перед постоянной аудиторией, одетой в вечернее, на знаменитой красной ковровой дорожке».
Напомним, у Каннского фестиваля, как и многих других в этом году была непростая судьба: поначалу его перенесли на осень, отказавшись от виртуального формата. Потом «раздали» его фильмы другим фестивалям. Но теперь все-таки решили провести часть событий очно.
Следующий фестиваль, 2021 года, планируется с 11 по 22 мая.