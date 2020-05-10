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10.05.2020 22:32
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Коронавирус разделил каннский фестиваль на части. Организаторы не успеют подготовиться до осени

В привычном виде каннский фестиваль в 2020 году не состоится. Надежда перенести его на осень после продления во Франции карантина до середины июля растаяла.

Об этом 10 мая пишет Variety. Издание отмечает, что организаторы в начале лета назовут главные фильмы этого года, но покажут их на других площадках, в том числе в Венеции. Картинам присвоят особые пометки, а директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо пообещал заманить зрителей в кинотеатры, наметив процесс «перестройки» этой индустрии после коронавируса на осень.

Фестиваль должен был состояться в мае, затем был перенесен на осень. Однако Франция продлила карантин в стране до 10 июля и организаторы физически не успеют подготовиться. От виртуального формата они отказались сразу.

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