Коронавирус разделил каннский фестиваль на части. Организаторы не успеют подготовиться до осени

В привычном виде каннский фестиваль в 2020 году не состоится. Надежда перенести его на осень после продления во Франции карантина до середины июля растаяла.



Об этом 10 мая пишет Variety. Издание отмечает, что организаторы в начале лета назовут главные фильмы этого года, но покажут их на других площадках, в том числе в Венеции. Картинам присвоят особые пометки, а директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо пообещал заманить зрителей в кинотеатры, наметив процесс «перестройки» этой индустрии после коронавируса на осень.

