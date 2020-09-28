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28.09.2020 13:15
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Замглавы Совбеза РФ Медведев: Проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силовым путем. Не раз убеждался в этом лично

Проблему Нагорного Карабаха невозможно решить силовым путем. Об этом 28 сентября замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силовым путём. Урегулирование должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами. Я не раз убеждался в этом лично, в том числе когда выступал посредником от Российской Федерации в ходе переговоров руководства двух стран. Сейчас всем сторонам необходимо успокоиться. Прежде всего прекратить нагнетание страстей, избавиться от воинственной риторики, совместными действиями остановить военную составляющую конфликта. Иначе катастрофических последствий для региона не избежать», — пишет Медведев.

Он уточнил, что для урегулирования конфликта нужно использовать механизм сопредседательства в рамках Минской группы ОБСЕ, а также двусторонний формат переговоров «с учётом того, что Армения и Азербайджан — наши соседи и близкие партнёры».

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаке. Подробнее о конфликте читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Wuhan Proletarian
Можно, Дмитрий Анатальевич, еще как можно.
hal9000
да они особо скоро закончат...не тем ни другим стрелять то нечем..там у одних еще времен вов трофеи..у других посовременней минометки...но их мало..на нормальную войну надо денег много...
lamer
Как не поверить человеку с его боевым опытом. Войну 08.08.08 выиграл жеж.
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