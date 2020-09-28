В Сосновке в дренажной трубе нашли тело бывшего биржевого брокера

Возле стрелкового клуба в Сосновке нашли тело мужчины. Погибший был спрятан в пластиковую трубу водоотвода.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 сентября, звонок от гулявшего по Сосновке мужчины поступил в полицию Выборгского района Петербурга около 9 утра в воскресенье. Мужчина сказал, что неподалеку от стрелкового клуба увидел в трубе тело.

Прибывший на место наряд нашел в дренажной трубе мертвого мужчину. Эксперты насчитали на теле погибшего чуть меньше десятка ножевых ран в районе рук, живота и шеи.

