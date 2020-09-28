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28.09.2020 09:04
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В Сосновке в дренажной трубе нашли тело бывшего биржевого брокера

Возле стрелкового клуба в Сосновке нашли тело мужчины. Погибший был спрятан в пластиковую трубу водоотвода.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 сентября, звонок от гулявшего по Сосновке мужчины поступил в полицию Выборгского района Петербурга около 9 утра в воскресенье. Мужчина сказал, что неподалеку от стрелкового клуба увидел в трубе тело.

Прибывший на место наряд нашел в дренажной трубе мертвого мужчину. Эксперты насчитали на теле погибшего чуть меньше десятка ножевых ран в районе рук, живота и шеи.

Мужчина был одет в джинсы, футболку и имел при себе рюкзак.

Его личность в полиции уже установили — это 38-летний житель Калининского района. До 2019 года он был индивидуальным предпринимателем и работал на бирже.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Комментарии (6)

Евгений Валов
Какое зверское самоубийство!
Mr_Pu
99% - профессиональная деятельность...
260822311
Мужчина сказала...
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