Азербайджан заявил, что Армения потеряла более 550 человек убитыми в Нагорном Карабахе
Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе вооруженные силы Армении потеряли более 550 человек убитыми. Об этом 28 сентября сообщает «Интерфакс».
Также, по заявлению Азербайджана, ВС Армении потеряли 22 бронемашины, 15 ЗРК «Оса», 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, а кроме того три склада с боеприпасами.
Минобороны Армении в свою очередь заявило, что Азербайджан потерял около 200 военных, а также три десятка танков. Также пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян сообщала о 16 погибших и более 100 раненых армянских военнослужащих, а президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики о десятках погибших и пострадавших.
При этом Азербайджан и Армения отрицают данные друг друга о потерях.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.