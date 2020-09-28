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28.09.2020 08:05
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Азербайджан заявил, что Армения потеряла более 550 человек убитыми в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе вооруженные силы Армении потеряли более 550 человек убитыми. Об этом 28 сентября сообщает «Интерфакс».

Также, по заявлению Азербайджана, ВС Армении потеряли 22 бронемашины, 15 ЗРК «Оса», 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, а кроме того три склада с боеприпасами.

Минобороны Армении в свою очередь заявило, что Азербайджан потерял около 200 военных, а также три десятка танков. Также пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян сообщала о 16 погибших и более 100 раненых армянских военнослужащих, а президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики о десятках погибших и пострадавших.

При этом Азербайджан и Армения отрицают данные друг друга о потерях.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (7)

Cashmare
устроить религиозную резню, способную весь мусульманский ближний восток всколыхнуть, может быть выгодно только тем, кто от резни находится максимально далеко. предположительно, в северной америке, например - нация гопников-полукровок без истории
Pilat
А не плевать ли нам на всё это?
Пущай воюют.
Нам то что?
lamer
Вот просто так 700 человек распылили. В циферки играют. Выставить диаспорам ультиматум депортации из России до прекращения боевых действий.
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