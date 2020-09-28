Азербайджан заявил, что Армения потеряла более 550 человек убитыми в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе вооруженные силы Армении потеряли более 550 человек убитыми. Об этом 28 сентября сообщает «Интерфакс».



Также, по заявлению Азербайджана, ВС Армении потеряли 22 бронемашины, 15 ЗРК «Оса», 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, а кроме того три склада с боеприпасами.



Минобороны Армении в свою очередь заявило, что Азербайджан потерял около 200 военных, а также три десятка танков. Также пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян сообщала о 16 погибших и более 100 раненых армянских военнослужащих, а президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики о десятках погибших и пострадавших.

