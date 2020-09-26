Руферы «прокатились» в квадриге Аполлона на крыше Александринского театра. Внизу их уже ждут
Любители высоты решились обследовать крышу Александринского театра в центре Петербурга и не остались незамеченными в разгар субботнего вечера. Внизу их ждут крепкие объятия росгвардейцев.
читатель Виктор
Верхолазов на крыше театра 26 сентября заметил читатель «Фонтанки». С площади Островского парочка, потеснившая Аполлона в колеснице, показалась ему детьми. После звонка в пресс-службу к зданию Александринского театра оперативно приехал автомобиль Росгвардии. К этому времени двое покоряли новую высоту.
Перспектива лезть за ними особого восторга у сотрудников не вызвала. «Пожарные приедут и будут снимать», — прокомментировал один из них, когда наряд заходил в здание. В ближайшее время помощи они едва ли дождутся — спасателям заявок от Александринского театра не поступало.