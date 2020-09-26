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26.09.2020 19:30
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Руферы «прокатились» в квадриге Аполлона на крыше Александринского театра. Внизу их уже ждут

Любители высоты решились обследовать крышу Александринского театра в центре Петербурга и не остались незамеченными в разгар субботнего вечера. Внизу их ждут крепкие объятия росгвардейцев.

читатель Виктор 

Верхолазов на крыше театра 26 сентября заметил читатель «Фонтанки». С площади Островского парочка, потеснившая Аполлона в колеснице, показалась ему детьми. После звонка в пресс-службу к зданию Александринского театра оперативно приехал автомобиль Росгвардии. К этому времени двое покоряли новую высоту.

Фото: читатель Илья
Фото: читатель Виктор 
Фото: читатель Виктор

Перспектива лезть за ними особого восторга у сотрудников не вызвала. «Пожарные приедут и будут снимать», — прокомментировал один из них, когда наряд заходил в здание. В ближайшее время помощи они едва ли дождутся — спасателям заявок от Александринского театра не поступало.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Nautis
Когда мне было 16 лет, я целовался на квадриге Апполона на крыше театра)))
Я тоже руфер?😂
vic_5e4cd1938d1a8
Вам близка уголовная идеология. Вы зк или сочувствующий?
enigma111
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и не спеша пьют пиво.
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