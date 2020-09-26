Петербуржца заподозрили в изнасиловании семилетней девочки. На память он оставил фотографии
Жителя Красносельского района Петербурга заподозрили в недетском общении с семилетней дочерью гражданской жены. Возмутительные фотографии с девочкой мужчина особо не прятал.
Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании. В его основу легло заявление петербурженки, которая в августе примчалась в полицию после разговора со своей 15-летней дочерью. Девушка-подросток нашла в ноутбуке фотографии сожителя матери и своей семилетней сестры. Молчать о снимках явно сексуального характера она не стала.
В тот же день 45-летнего рабочего одного из городских садово-парковых предприятий задержали. Мужчину определили в следственный изолятор в Горелово, 25 сентября его дело дополнили статьёй об изнасиловании несовершеннолетней.