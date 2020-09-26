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26.09.2020 13:42
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Петербуржца заподозрили в изнасиловании семилетней девочки. На память он оставил фотографии

Жителя Красносельского района Петербурга заподозрили в недетском общении с семилетней дочерью гражданской жены. Возмутительные фотографии с девочкой мужчина особо не прятал.

Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании. В его основу легло заявление петербурженки, которая в августе примчалась в полицию после разговора со своей 15-летней дочерью. Девушка-подросток нашла в ноутбуке фотографии сожителя матери и своей семилетней сестры. Молчать о снимках явно сексуального характера она не стала.

В тот же день 45-летнего рабочего одного из городских садово-парковых предприятий задержали. Мужчину определили в следственный изолятор в Горелово, 25 сентября его дело дополнили статьёй об изнасиловании несовершеннолетней.

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Комментарии (3)

Гражданкa
нехватает на всех принцев, готовы бабы рискнуть и не пойми кого в дом пустить, посадить себе на шею, обихаживать, кормить, услаждать...
Владислав М
Не пора ли вводить ответственность для таких вот матерей, которые ради своих личных утех приводят домой сомнительных сожителей, подвергая своих детей опасности? Привела домой алкоголика или извращенца, от которого пострадали дети - отвечай!
reyals
Пока детей по умолчанию будут отдавать биоматерям, это будет продолжаться.
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