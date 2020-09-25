«Фонтанка.ру» открыла двери партнерам городской премии «Признание и Влияние»
Интернет-портал «Фонтанка.ру» 24 сентября провел день открытых дверей ежегодной городской премии «Признание и Влияние», на который собрались 80 представителей компаний и предприятий Петербурга.
От имени «Фонтанки» гостей приветствовали представители оргкомитета премии — Дмитрий Витковский, генеральный директор «Ажур-Медиа» и Елена Пирожкова, коммерческий директор редакции. Среди посетителей Дня открытых дверей проводился розыгрыш призов.
После сбора гостей и welcome-фуршета представители редакции провели презентацию важного события. А десятки представителей пиар и рекламных служб городских компаний строго оценили прозрачность критериев выбора номинантов премии. Выдвигать их могут сами петербуржцы, проголосовав на сайте award.fontanka.ru. «Накрутка» голосов исключена — подать их можно только один раз, пройдя верификацию через одну из соцсетей. Чем больше людей назовут компанию-номинанта, тем больше шансов у нее выйти во второй тур премии.
Отбор претендентов — десять самых популярных в каждой из 10 номинаций — завершится 11 октября. После этого с 19 октября голосовать можно будет за одного из них. И тот, кто к 30 ноября наберет наибольшее количество голосов, и получит заветный приз — премию «Признание и влияние».
На сегодняшний день за номинантов подано почти 2000 голосов. Самое большое количество претендентов вполне предсказуемо насчитывается в номинации «Бар и ресторан» - петербуржцы назвали 148 своих самых любимых заведений. А вот наибольшее число голосов отдано за «Работодателя года» - больше 400 проголосовавших. Именно там ожидается самая горячая борьба за выход в финал.
Приглашаем всех петербуржцев активно выдвигать номинантов. В этом году премия будет разыгрываться в следующих номинациях:
• «Банк»: голосуем за тех, кто лучше других обеспечивал безопасность наших финансов, комфорт и гибкость в их управлении;
• «Служба доставки»: лучшие компании, которые помогли петербуржцам пережить коронавирусные времена, доставляя домой или в офис товары и продукты;
• «Высшее учебное заведение»: называем высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечившие учебный процесс в необычных обстоятельствах;
• «Бар и ресторан»: не все в этой отрасли вышли живыми из периода самоизоляции. Но многим, напротив, удалось обновиться и окрепнуть. Если среди них и ваши любимые — выдвигайте их в этой номинации;
• «Арт-пространство»: новые форматы активных развлечений в Петербурге, на этот раз без традиционных музеев, театров, кинотеатров;
• «Бизнес-центр или коворкинг»: самые удобные площадки в Петербурге для работы и творчества;
• «Строительная компания»: надежный застройщик, возводящий качественные и комфортные для проживания жилые комплексы;
• «Сделано в Петербурге»: любимые торговые марки, сделанные руками наших земляков и чье производство расположено в городе или в Ленинградской области;
• «Лучший работодатель»: если вам нравится, как ваша компания заботится о своих сотрудниках (что в этом году удавалось далеко не всем), смело выдвигайте ее в этой номинации;
• «Бизнес-старт года»: самое яркое открытие бизнеса в Петербурге по итогам 2019–2020 годов.
Кроме того, в номинации «Человек года» выдвижение будет осуществляться экспертным сообществом. Но окончательный выбор победителя также будет за вами.