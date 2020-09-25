«Фонтанка.ру» открыла двери партнерам городской премии «Признание и Влияние»

После сбора гостей и welcome-фуршета представители редакции провели презентацию важного события. А десятки представителей пиар и рекламных служб городских компаний строго оценили прозрачность критериев выбора номинантов премии. Выдвигать их могут сами петербуржцы, проголосовав на сайте award.fontanka.ru . «Накрутка» голосов исключена — подать их можно только один раз, пройдя верификацию через одну из соцсетей. Чем больше людей назовут компанию-номинанта, тем больше шансов у нее выйти во второй тур премии.

Отбор претендентов — десять самых популярных в каждой из 10 номинаций — завершится 11 октября. После этого с 19 октября голосовать можно будет за одного из них. И тот, кто к 30 ноября наберет наибольшее количество голосов, и получит заветный приз — премию «Признание и влияние».

На сегодняшний день за номинантов подано почти 2000 голосов. Самое большое количество претендентов вполне предсказуемо насчитывается в номинации «Бар и ресторан» - петербуржцы назвали 148 своих самых любимых заведений. А вот наибольшее число голосов отдано за «Работодателя года» - больше 400 проголосовавших. Именно там ожидается самая горячая борьба за выход в финал.

Приглашаем всех петербуржцев активно выдвигать номинантов. В этом году премия будет разыгрываться в следующих номинациях:

• «Банк»: голосуем за тех, кто лучше других обеспечивал безопасность наших финансов, комфорт и гибкость в их управлении;

• «Служба доставки»: лучшие компании, которые помогли петербуржцам пережить коронавирусные времена, доставляя домой или в офис товары и продукты;