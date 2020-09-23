26 октября — круглый стол «Инвестиционный климат: переменная облачность, перспективы потепления»

В Петербурге инвесторы, даже имеющие статус стратегических, нередко сталкиваются с проблемами при реализации проектов: меняются законы, кончаются средства, вмешиваются горожане или общественные объединения. Часть проектов и вовсе полностью провалились по разным причинам, другие стремятся выполнить свои планы и ищут возможность наладить диалог с городом, общественностью, контрагентами. О том, из чего складывается инвестиционный климат Петербурга, поговорим на круглом столе.

Приглашаем Вас принять участие в качестве спикера и обсудить следующие вопросы: