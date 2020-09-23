26 октября — круглый стол «Инвестиционный климат: переменная облачность, перспективы потепления»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему «Инвестиционный климат: переменная облачность, перспективы потепления».
В Петербурге инвесторы, даже имеющие статус стратегических, нередко сталкиваются с проблемами при реализации проектов: меняются законы, кончаются средства, вмешиваются горожане или общественные объединения. Часть проектов и вовсе полностью провалились по разным причинам, другие стремятся выполнить свои планы и ищут возможность наладить диалог с городом, общественностью, контрагентами. О том, из чего складывается инвестиционный климат Петербурга, поговорим на круглом столе.
Приглашаем Вас принять участие в качестве спикера и обсудить следующие вопросы:
- В каких направлениях инвестиционные проекты наиболее актуальны для города?
- С какими трудностями приходится сталкиваться инвесторам при реализации проектов, в том числе, стратегических? Как снизить барьеры?
- Какие потери — финансовые и репутационные — несет город при отказе от крупных проектов?
- Частые изменения в законодательстве и последствия для инвесторов.
- Развитие инфраструктуры — инженерной и транспортной — как важный фактор привлечения инвесторов. Кто за это должен платить?
- Роль общества, горожан и общественных организаций в формировании инвестиционного климата. На что может влиять общественное мнение, а где доверять решение нужно только профессионалам?
- Петербург на мировой арене. Привлекательность города для иностранных инвестиций в свете санкций, эпидемий и прочих мировых процессов.
- Какие шаги нужно предпринять с обеих сторон — бизнеса и власти — чтобы инвестиции в город поступали в большем объеме и с большей эффективностью? Нужны ли привилегии или достаточно не мешать инвесторам?
По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru