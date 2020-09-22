Горизбирком отменил довыборы в Заксобрание по округу умершего депутата
Городская избирательная комиссия Петербурга признала утратившим силу постановление о назначении дополнительных выборов в Заксобрание по округу
Довыборы в парламент необходимо было провести до 13 сентября, так как избранный депутат должен проработать не менее года, а в сентябре 2021 года в Петербурге предстоит избрать новый состав Заксобрания.
Мандат освободился после смерти депутата от «Единой России» Павла Зеленкова летом 2019 года. Горизбирком назначил довыборы только в марте 2020 года. Прием документов от кандидатов должен был продлиться до 21 апреля.
Однако планы провести довыборы спутала пандемия коронавируса, точнее, введенные ограничительные меры. После приостановки кампаний Центральная комиссия отдала региональным избиркомам права самостоятельно возобновлять кампании, когда сочтут, что эпидемиологическая обстановка в субъекте позволяет это сделать.