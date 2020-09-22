Горизбирком отменил довыборы в Заксобрание по округу умершего депутата

Городская избирательная комиссия Петербурга признала утратившим силу постановление о назначении дополнительных выборов в Заксобрание по округу № 21 . Решение было принято на заседании комиссии 22 сентября.

Довыборы в парламент необходимо было провести до 13 сентября, так как избранный депутат должен проработать не менее года, а в сентябре 2021 года в Петербурге предстоит избрать новый состав Заксобрания.

Мандат освободился после смерти депутата от «Единой России» Павла Зеленкова летом 2019 года. Горизбирком назначил довыборы только в марте 2020 года. Прием документов от кандидатов должен был продлиться до 21 апреля.