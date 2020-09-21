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21.09.2020 16:12
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Сбербанк может сократить название до «народного» Сбер. Новый логотип уже зарегистрирован

Некоторые сервисы группы Сбербанк могут потерять часть названия. Финансовая компания уходит от традиционного зеленого цвета.

Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости, отмечается, что со здания, где расположен головной офис компании в Москве, уже сняли эмблему. Новую можно найти через поиск на сайте Роспатента, логотипы зарегистрированы в нескольких вариантах, причем исключительное право на изображение было оформлено еще в феврале-марте этого года.

Фото: new.fips.ru
Фото: new.fips.ru
Фото: new.fips.ru
Фото: new.fips.ru
Фото: new.fips.ru

Кроме обновления логотипа, из большинства компаний экосистемы уберут слово «банк». Получится, например, «СберЛизинг», «СберЗдоровье», «СберСтрахования» и так далее. При этом в финансовой части компании бренд сохранится, сообщает агентство.

Предположительно, ребрендинг официально будет презентован 24 сентября.

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Комментарии (15)

SERGEY111
Заводим 6 шесть лямов в Сбер , меняем реквизиты и оттуда переводим несколькими траншами на кипрские счета . Делаем би-валютную корзину, потом опять меняем реквизиты и делаем перевод уже в Спер . Оттуда уже как физическое лицо диверсифицируем вся сумму в трех равных долях . Все - шесть лямов отмыты .
Капитан Очевидность2
до «народного» Спёр.
Verun
регистрация логотипа не означает что повально сейчас бросятся менять все вывески по стране и за ее пределами. еще ничего не объявили, а народ уже выводы сделал и всё подсчитал))
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