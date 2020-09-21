Сбербанк может сократить название до «народного» Сбер. Новый логотип уже зарегистрирован
Некоторые сервисы группы Сбербанк могут потерять часть названия. Финансовая компания уходит от традиционного зеленого цвета.
Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости, отмечается, что со здания, где расположен головной офис компании в Москве, уже сняли эмблему. Новую можно найти через поиск на сайте Роспатента, логотипы зарегистрированы в нескольких вариантах, причем исключительное право на изображение было оформлено еще в феврале-марте этого года.
Кроме обновления логотипа, из большинства компаний экосистемы уберут слово «банк». Получится, например, «СберЛизинг», «СберЗдоровье», «СберСтрахования» и так далее. При этом в финансовой части компании бренд сохранится, сообщает агентство.
Предположительно, ребрендинг официально будет презентован 24 сентября.