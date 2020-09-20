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20.09.2020 12:41
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Певица Рита Dakota снова сдала положительный тест на коронавирус и застряла в Турции

Повторное заболевание коронавирусом зафиксировали турецкие врачи у 30-летней белорусской певицы Риты Dakota. Ее отправили на принудительный карантин.

О турецком плене 20 сентября рассказала сама Dakota в Instagram.

«Я не улетела на своем рейсе. Местный тест показал коронавирус. Меня мгновенно изолировали, отказывают в просьбе пересдать тест», - пожаловалась певица 2,5-миллионной армии подписчиков.

По словам певицы, она уже переболела коронавирусом, у нее на руках множество отрицательных тестов, заключение пульмонолога о чистейших легких, справка о наличии антител в организме.

Турецкие медики разрешат повторно сдать тест только через неделю. Певица останется в Турции на принудительном карантине.

«Я пропускаю кучу концертов, теряю деньги, хочу к ребенку, хочу отсюда», - жалуется она.

Dakota надеется, что среди ее поклонников окажутся могущественные туроператоры, юристы или какие-нибудь еще специалисты, которые позволят ей улететь в обход турецких законов.

Некоторые пользователи Instagram советуют певице искать защиты у Александра Лукашенко. В Турцию 30-летняя Dakota прилетела по белорусскому паспорту.

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Комментарии (3)

Fjfef
Смсками собирать будем на вывоз туристки?)
Жора  
Рекомендую Эльмана Пашаева!
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