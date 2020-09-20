«Я не улетела на своем рейсе. Местный тест показал коронавирус. Меня мгновенно изолировали, отказывают в просьбе пересдать тест», - пожаловалась певица 2,5-миллионной армии подписчиков.

О турецком плене 20 сентября рассказала сама Dakota в Instagram.

Повторное заболевание коронавирусом зафиксировали турецкие врачи у 30-летней белорусской певицы Риты Dakota. Ее отправили на принудительный карантин.

Публикация от РИТА DАКОТА - 💿СТАИ КИТОВ 🎧 (@ritadakota) 19 Сен 2020 в 12:46 PDT

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По словам певицы, она уже переболела коронавирусом, у нее на руках множество отрицательных тестов, заключение пульмонолога о чистейших легких, справка о наличии антител в организме.

Турецкие медики разрешат повторно сдать тест только через неделю. Певица останется в Турции на принудительном карантине.



«Я пропускаю кучу концертов, теряю деньги, хочу к ребенку, хочу отсюда», - жалуется она.



Dakota надеется, что среди ее поклонников окажутся могущественные туроператоры, юристы или какие-нибудь еще специалисты, которые позволят ей улететь в обход турецких законов.



Некоторые пользователи Instagram советуют певице искать защиты у Александра Лукашенко. В Турцию 30-летняя Dakota прилетела по белорусскому паспорту.