СМИ: Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов скончался. Его госпитализировали прямо со съемочной площадки
Ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов умер. Об этом 19 сентября сообщает РЕН ТВ.
Борисова госпитализировали сегодня со съемочной площадки из-за плохого самочувствия, писал ТАСС. По данным РЕН ТВ, у ведущего диагностировали воспаление легких, его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Смерть, по информации издания, наступила при транспортировке в другую клинику.
Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. В1990 году был главным режиссером московского драматического театра «Глобус». В 2000 году получил звание заслуженного артиста РФ. Прославился в качестве ведущего «Русского лото».