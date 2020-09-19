Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. У них за плечами 9 лет отношений и двое сыновей
Российская модель и актриса Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно. Об этом 19 сентября сообщает Tatler, отмечая, что торжественная роспись прошла в мэрии Парижа, присутствовала и глава французской столицы Анн Идальго.
Арно и Водянова объявили о помолвке 1 января 2020 года. Само предложение руки и сердца было сделано годом ранее. Российская модель и бизнесмен, имеющий прямое отношение к миру высокой моды, встречаются уже 9 лет. У Водяновой это второй брак. Топ-модель и филантроп — мать пятерых детей, двое сыновей — от Арно.
Антуан Арно — наследник состояния владельца LVMH Бернара Арно. По оценке Forbes, на 2020 год он занимал второе место в мире по личному состоянию с 107 млрд долларов.