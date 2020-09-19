По словам Анны, вечером она заказала суп с водорослями и кунжутом на крепком грибном бульоне. Съев его, женщина почувствовала, «как земля уходит из-под ног». Сергея Семака в этот момент не было дома: он летел в Екатеринбург на матч с «Уралом».

Анна Семак, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, рассказала о том, как она чуть не попрощалась с жизнью минувшей ночью. Об этом она написала в своем инстаграме в субботу, 19 сентября.

«Первая версия заставила вспомнить случай с Алексеем Навальным. И хоть умом я понимала, что фигура моя для политических и прочих диверсий ничтожна мала, живое воображение внушало — по дороге из кухни до пункта назначения суп в бумажном контейнере следовал без охраны. Возможно, моим палачом мог стать курьер в момент обострения психического заболевания или уволенный в тот день официант, в беспамятстве сыпанувший в блюдо стрихнин», - написала Анна Семак.

Также она думала об отравлении грибами или сердечном приступе. Однако в итоге все свелось к панической атаке.



«Утро минувшего дня началось со стрессовой ситуации, по дороге на работу я почувствовала себя так, будто из меня вынули позвоночник. К обеду хотелось лечь на асфальт, попросить кого-то отвезти меня в тихое безопасное место и спрятаться в шкафу. Несколько раз я повторила опасные слова, от которых отреклась давным-давно. Меня забрала Наташа @natalyayisa. Я лежала у горящего камина, незадолго до грибного супа, тяжело вздыхала и жаловалась подруге, окончательно позабыв, что в моем случае сила слова имеет вид брошенной в ночное небо молнии. То что со мной случилось, как выяснилось, называется панической атакой - эту маленькую смерть я организовала себе сама, силой намерения, изъявив желание откланяться раньше времени», - написала Семак.



К утру состояние жены главного тренера «Зенита» улучшилось. Осталась лишь «дурнота, как от похмелья, и ценный опыт».



Ранее Анна Семак рассказывала, что, в отличие от своего мужа, периодически употребляет алкогольные напитки и в этом нет ничего плохого.

