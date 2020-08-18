Анна Семак, супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, в своём инстаграме ответила на вопросы подписчиков во вторник, 18 августа.



«Что вы считаете изменой?»



«Когда ложусь к мужу в кровать, а меня опередили «Шахтер» с «Интером» (накануне «Интер» в полуфинале Лиги Европы разгромил донецкий «Шахтер» 5:0. — Прим. ред.)», — написала Анна Семак в сторис инстаграма.



«Вы и ваш супруг употребляете алкоголь?»



«Супруг не пьет, я — эпизодически».





«Зачем вам пить эпизодически?»



«Эпизодически означает от случая к случаю. В этом нет никакого вреда, на мой взгляд, если знать свою меру. Мне нравятся хорошие красные вина».

