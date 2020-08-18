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18.08.2020 17:40
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«Когда ложусь к мужу в кровать, а меня опередили «Шахтер» с «Интером». Анна Семак ответила на обвинения в том, что она разлучница, и рассказала об изменах мужа

Анна Семак, супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, в своём инстаграме ответила на вопросы подписчиков во вторник, 18 августа.

«Что вы считаете изменой?»

«Когда ложусь к мужу в кровать, а меня опередили «Шахтер» с «Интером» (накануне «Интер» в полуфинале Лиги Европы разгромил донецкий «Шахтер» 5:0. — Прим. ред.)», — написала Анна Семак в сторис инстаграма.

«Вы и ваш супруг употребляете алкоголь?»

«Супруг не пьет, я — эпизодически».


«Зачем вам пить эпизодически?»

«Эпизодически означает от случая к случаю. В этом нет никакого вреда, на мой взгляд, если знать свою меру. Мне нравятся хорошие красные вина».

Также она ответила на претензию о том, что увела Сергея Семака из семьи.

«Вы делаете выводы из статеек в желтой прессе и совершенно не знаете реальной картины, — заявила Анна Семак. — Я очень далека от святости, а в двадцать лет была ещё и дурой. Мой муж, женившийся в 18 лет, так же имел право на ошибки. Увести его невозможно — он для этого слишком сильный и мудрый».

Фото: скриншот сторис в Instagram
Фото: скриншот сторис в Instagram
Фото: скриншот сторис в Instagram

Анна Семак в мае опубликовала книгу «Пропашка. Сказка для детей». Для нее это уже второе произведение. Ранее она написала «Близость как способ полюбить себя и жизнь. The secret garden». Рецензию на нее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

SNOW
Правильно писать не "в 20 лет была еще и дурой", а "в 20 лет еще и стала дурой".
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