«Когда ложусь к мужу в кровать, а меня опередили «Шахтер» с «Интером». Анна Семак ответила на обвинения в том, что она разлучница, и рассказала об изменах мужа
Анна Семак, супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, в своём инстаграме ответила на вопросы подписчиков во вторник, 18 августа.
«Что вы считаете изменой?»
«Когда ложусь к мужу в кровать, а меня опередили «Шахтер» с «Интером» (накануне «Интер» в полуфинале Лиги Европы разгромил донецкий «Шахтер» 5:0. — Прим. ред.)», — написала Анна Семак в сторис инстаграма.
«Вы и ваш супруг употребляете алкоголь?»
«Супруг не пьет, я — эпизодически».
«Зачем вам пить эпизодически?»
«Эпизодически означает от случая к случаю. В этом нет никакого вреда, на мой взгляд, если знать свою меру. Мне нравятся хорошие красные вина».
Также она ответила на претензию о том, что увела Сергея Семака из семьи.
«Вы делаете выводы из статеек в желтой прессе и совершенно не знаете реальной картины, — заявила Анна Семак. — Я очень далека от святости, а в двадцать лет была ещё и дурой. Мой муж, женившийся в 18 лет, так же имел право на ошибки. Увести его невозможно — он для этого слишком сильный и мудрый».
Анна Семак в мае опубликовала книгу «Пропашка. Сказка для детей». Для нее это уже второе произведение. Ранее она написала «Близость как способ полюбить себя и жизнь. The secret garden». Рецензию на нее читайте на «Фонтанке».