Главный эпидемиолог РФ считает, что рост заболеваемости коронавирусом — это нормально. Инфекционист Минздрава не ждет второй волны пандемии

Рост количества заболевших коронавирусом в России объясняется «наступлением осени». Об этом 19 сентября заявил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, передает «Интерфакс».



По его словам, сейчас стоит ожидать повышения заболеваемости как COVID-19, так и ОРВИ, и обычным гриппом.



«Появляется все больше данных, что для коронавируса характерно сезонное повышение заболеваемости, как и для других инфекций, передающихся аэрозольным путем», - подчеркнул Брико.



При этом он уверен, что «ситуация под контролем», а возврата к жестким коронавирусным ограничениям не будет. Главный эпидемиолог посоветовал для профилактики пандемии вакцинироваться от гриппа и пневмококка.

