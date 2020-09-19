Главный эпидемиолог РФ считает, что рост заболеваемости коронавирусом — это нормально. Инфекционист Минздрава не ждет второй волны пандемии
Рост количества заболевших коронавирусом в России объясняется «наступлением осени». Об этом 19 сентября заявил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, передает «Интерфакс».
По его словам, сейчас стоит ожидать повышения заболеваемости как COVID-19, так и ОРВИ, и обычным гриппом.
«Появляется все больше данных, что для коронавируса характерно сезонное повышение заболеваемости, как и для других инфекций, передающихся аэрозольным путем», - подчеркнул Брико.
При этом он уверен, что «ситуация под контролем», а возврата к жестким коронавирусным ограничениям не будет. Главный эпидемиолог посоветовал для профилактики пандемии вакцинироваться от гриппа и пневмококка.
Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил Russia Today, что Россию ждет не вторая волна, а только сезонный подъем заболеваемости коронавирусом.
«Мы ожидаем, что всё-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъём заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью, скажем так, пройдена первая волна. У нас... было динамичное снижение, сейчас немножко небольшой рост начался. То есть, говорить о второй волне, мне кажется, не очень правильно», — подчеркнул Чуланов.
Рост заболеваемости коронавирусом в стране и Петербурге идет всю последнюю неделю. Сегодня количество заразившихся по стране впервые за 2 месяца превысило 6 тысяч человек.