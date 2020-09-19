FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
19.09.2020 10:26
0
Печать

За полгода расследования группа карманников стала организованной и приросла еще пятью эпизодами. За кражи на почти 2 млн шестерка может сесть надолго

ГСУ полицейского главка завершает расследование серии карманных краж и грабежей в петербургском метро. Один раз за два года, пока шарили по карманам и сумкам, шестерке повезло – нашли 1,5 млн.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, шестерым мужчинам в возрасте от 25 до 41 года предъявлено окончательное обвинение в совершении серии краж и грабежей организованной группой на станциях метро, преимущественно на так называемых пересадочных узлах, в центре города. Когда их задержали полгода назад, речь шла о доказанных четырех эпизодах хищений, сейчас их стало девять.

По данным главка группа обирала пассажиров подземки с декабря 2018 года до марта 2020. Из карманов, сумок, чемоданов было похищено имущества на сумму более 1,7 миллионов рублей.

Больше всего группе повезло в декабре 2018 года, когда на станции «Технологический институт» из внутреннего кармана пассажира ворам удалось стянуть портмоне. В нем они нашли 1,5 млн рублей.

Все участники группы арестованы. Ранее они без исключения привлекались к уголовной ответственности за кражи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний