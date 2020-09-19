За полгода расследования группа карманников стала организованной и приросла еще пятью эпизодами. За кражи на почти 2 млн шестерка может сесть надолго
ГСУ полицейского главка завершает расследование серии карманных краж и грабежей в петербургском метро. Один раз за два года, пока шарили по карманам и сумкам, шестерке повезло – нашли 1,5 млн.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, шестерым мужчинам в возрасте от 25 до 41 года предъявлено окончательное обвинение в совершении серии краж и грабежей организованной группой на станциях метро, преимущественно на так называемых пересадочных узлах, в центре города. Когда их задержали полгода назад, речь шла о доказанных четырех эпизодах хищений, сейчас их стало девять.
По данным главка группа обирала пассажиров подземки с декабря 2018 года до марта 2020. Из карманов, сумок, чемоданов было похищено имущества на сумму более 1,7 миллионов рублей.
Больше всего группе повезло в декабре 2018 года, когда на станции «Технологический институт» из внутреннего кармана пассажира ворам удалось стянуть портмоне. В нем они нашли 1,5 млн рублей.
Все участники группы арестованы. Ранее они без исключения привлекались к уголовной ответственности за кражи.