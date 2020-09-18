В российскую летальную статистику по коронавирусу добавили ещё 11 москвичей

В список коронавирусных смертей в Москве за сутки внесли одиннадцать пациентов, умерших с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Об сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

С учётом обновлённых данных, к 18 сентября жертвами коронавируса по всей России стали 19 206 человек. Из них 5 044 человека скончались в Москве, 2 744 умерли в Петербурге.

Москва и Петербург занимают первое и второе место соответственно по количеству смертей от COVID-19 среди российских регионов. Единственными субъектами, где по официальным данным не умер ни один заболевший, остаются Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.