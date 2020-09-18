На главной площади Хельсинки начали археологические раскопки. Ищут старую ратушу и кладбище
Музейное ведомство Финляндии проводит археологические раскопки на главной площади страны — Сенатской площади Хельсинки.
Как пишет 18 сентября Yle, это стало возможным, поскольку сейчас ведутся работы по обновлению освещения, в ходе которых должно быть установлено шесть новых фонарей.
На месте нынешней Сенатской площади в свое время располагался рынок, жилые кварталы, городская церковь и кладбище. Все постройки, однако, были снесены в 1808 году после пожара, когда был разработан новый генплан Хельсинки. Археологи ожидают, что смогут исследовать культурные слои XVII и XVIII веков в восточной части площади и, возможно, обнаружить остатки старой ратуши. В западной части они рассчитывают раскопать вещественные свидетельства городской церкви и кладбища.
Все находки тщательно документируются и передаются на хранение. На этой неделе, например, были обнаружены фрагменты старинной курительной трубки, стеклянная бусина и шведская монета.