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18.09.2020 21:15
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На главной площади Хельсинки начали археологические раскопки. Ищут старую ратушу и кладбище

Музейное ведомство Финляндии проводит археологические раскопки на главной площади страны — Сенатской площади Хельсинки.

Как пишет 18 сентября Yle, это стало возможным, поскольку сейчас ведутся работы по обновлению освещения, в ходе которых должно быть установлено шесть новых фонарей.

Фото: Suomen Ilmakuva, Helsinki Marketing

На месте нынешней Сенатской площади в свое время располагался рынок, жилые кварталы, городская церковь и кладбище. Все постройки, однако, были снесены в 1808 году после пожара, когда был разработан новый генплан Хельсинки. Археологи ожидают, что смогут исследовать культурные слои XVII и XVIII веков в восточной части площади и, возможно, обнаружить остатки старой ратуши. В западной части они рассчитывают раскопать вещественные свидетельства городской церкви и кладбища.

Старая Большая площадь Хельсинки. Справа - ратуша, а слева - здание гауптвахты, за которой находится церковь Ульрики Элеоноры. Картина акварелью К. Л. Энгеля датируется примерно 1816 годом.
Старая Большая площадь Хельсинки. Справа - ратуша, а слева - здание гауптвахты, за которой находится церковь Ульрики Элеоноры. Картина акварелью К. Л. Энгеля датируется примерно 1816 годом.Фото: Городской музей Хельсинки

Все находки тщательно документируются и передаются на хранение. На этой неделе, например, были обнаружены фрагменты старинной курительной трубки, стеклянная бусина и шведская монета.

Фото: Suomen Ilmakuva, Helsinki Marketing
Старая Большая площадь Хельсинки. Справа - ратуша, а слева - здание гауптвахты, за которой находится церковь Ульрики Элеоноры. Картина акварелью К. Л. Энгеля датируется примерно 1816 годом.
Старая Большая площадь Хельсинки. Справа - ратуша, а слева - здание гауптвахты, за которой находится церковь Ульрики Элеоноры. Картина акварелью К. Л. Энгеля датируется примерно 1816 годом.Фото: Городской музей Хельсинки

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