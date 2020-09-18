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18.09.2020 19:25
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После визита неизвестного УМВД Калининского района лишилось двух сотрудниц. Идёт седьмой час поисков

Полиция Калининского района Петербурга разбирается с пропажей сотрудниц, которых увёл неизвестный. Из вольера, приписанного к отдельному батальону патрульно-постовой службы на Кондратьевском проспекте, он выпустил служебных собак, найти удалось только одну.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, мужчина проник на территорию УМВД по Калининскому району в 12:40, открыл вольер с собаками и выпустил его обитательниц. Две увязались следом за ним.

Одна из собак задержалась в соседнем сквере, через полчаса после случившегося её нашли патрульные. Розыск второго животного и выпустившего его мужчины продолжается. Руководство полицейского главка назначило служебную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (5)

Мужской Взгляд
Если собаки увязались за неизвестным, значит он для них не такой уж неизвестный.
agree1
Вот! Кобелей надо содержать, а тут вон чего выдумали, сотрудниц в вольерах содержат!!)) А может они в пешее путешествие за прежним руководством УМВД ушли?? Соскучились может?)
OldObyvatel
Догнантеры есть, а это кто? Доглавер?
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