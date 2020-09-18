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18.09.2020 17:42
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Пашаев рассказал о заступничестве Ефремова и провёл параллель с Иисусом

Лишённый статуса адвоката Эльман Пашаев с философским смирением принял решение Адвокатской палаты Северной Осетии 18 сентября. В ближайший год он намерен продолжить заниматься юриспруденцией, пусть и с оговорками.

«Я буду заниматься тем же, чем занимаюсь. Единственное, я теперь не могу защищать обвиняемых. Но могу представлять их интересы. Год быстро пролетит — и все вернется на круги своя», — приводит комментарий Пашаева «Российская газета».

На рассмотрение своего дисциплинарного дела он прибыл в столицу Северной Осетии лично и успел пообщаться с журналистами до и после заседания. В поддержку Пашаева выступил Михаил Ефремов. По словам юриста, его бывший клиент телеграфировал из СИЗО и попросил прекратить дисциплинарное разбирательство, заверив, что «Пашаев ничего не нарушал».

Перед заседанием адвокат заявил, что не будет падать духом и последует примеру Иисуса, который «тоже не сдал позиции». «Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли», — передаёт слова Пашаева Пятый канал.

Из адвокатской палаты Пашаева исключили после резонансного процесса по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Пашаев на протяжении процесса пытался доказать, что за рулём сидел не его подзащитный. В Федеральной палате адвокатов оценили «водевиль, который был разыгран» и отметили, что он привёл к вполне логическому завершению.

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Комментарии (4)

theHard
Пилат совсем уже было хотел отпустить Иисуса, но тут вмешался Пашаев...
Wuhan Proletarian
Ежели Пашаев Иисус, то Ефремов не иначе как Иоанн Креститель, яростный критик царя Антипы Ирода.
LiChaBaTa
Два дибила - это сила!
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