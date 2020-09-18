Пашаев рассказал о заступничестве Ефремова и провёл параллель с Иисусом
Лишённый статуса адвоката Эльман Пашаев с философским смирением принял решение Адвокатской палаты Северной Осетии 18 сентября. В ближайший год он намерен продолжить заниматься юриспруденцией, пусть и с оговорками.
«Я буду заниматься тем же, чем занимаюсь. Единственное, я теперь не могу защищать обвиняемых. Но могу представлять их интересы. Год быстро пролетит — и все вернется на круги своя», — приводит комментарий Пашаева «Российская газета».
На рассмотрение своего дисциплинарного дела он прибыл в столицу Северной Осетии лично и успел пообщаться с журналистами до и после заседания. В поддержку Пашаева выступил Михаил Ефремов. По словам юриста, его бывший клиент телеграфировал из СИЗО и попросил прекратить дисциплинарное разбирательство, заверив, что «Пашаев ничего не нарушал».
Перед заседанием адвокат заявил, что не будет падать духом и последует примеру Иисуса, который «тоже не сдал позиции». «Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли», — передаёт слова Пашаева Пятый канал.
Из адвокатской палаты Пашаева исключили после резонансного процесса по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Пашаев на протяжении процесса пытался доказать, что за рулём сидел не его подзащитный. В Федеральной палате адвокатов оценили «водевиль, который был разыгран» и отметили, что он привёл к вполне логическому завершению.