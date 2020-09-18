Лучшая из не испугавшихся пандемии. Титул Mrs. Russia Eurasia Planet получила петербурженка
Жительница Санкт-Петербурга Алёна Комарова получила билет на конкурс «Миссис Планета». Она стала представительницей от России после прошедшего в Крыму конкурса Mrs. Russia Eurasia Planet.
Как сообщают 18 сентября СМИ со ссылкой на организаторов, в конкурсе приняли участие 20 замужних женщин из России, Греции и Армении. При этом не все отобранные для фестиваля красоты, таланта и материнства смогли приехать из-за пандемии в крымский Судак.
Участниц оценивали в четырёх категориях: «Интернешнл», «Классик», «Крым» и «Россия». 30-летняя петербурженка, которая с мужем растит двухлетнюю дочь и является совладелицей фотостудии, одержала победу в последней категории и теперь сможет представить страну на конкурсе красоты «Миссис Планета».