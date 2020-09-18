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18.09.2020 11:54
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Эдгар Запашный «дал в долг» мошеннику из Петербурга. Аргументом стало фото бойца UFC в мессенджере

Полиция задержала троих подозреваемых в обмане народного артиста России, гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного и еще нескольких медийных личностей. Об этом 18 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, отмечая, что среди задержанных есть жители Петербурга.

Несколько месяцев назад Запашный написал заявление в полицию, в котором попросил найти и наказать неизвестных, которые выдали себя за российского бойца смешанных боевых искусств Алексея Олейника и попросили 50 тысяч в долг. Тот знакомому не отказал, даже не стал звонить по номеру, чтобы проверить. Но позднее всё же понял, что стал жертвой мошенников.

«Интерфакс» со ссылкой на Волк пишет, что за полгода в полицию поступило несколько подобных заявлений. Мошенники выясняли контакты селебрити и создавали в мессенджере профили-двойники людей из их ближайшего окружения. От их имени соучастники просили медийных личностей перевести на счет или электронный кошелек от 50 до 550 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела сотрудники московского угрозыска нашли подозреваемых в Петербурге и Владикавказе. Компания уже отправлена под арест. Волк отметила, что фигуранты дела могут быть причастны к совершению более 30 подобных преступлений, предварительный ущерб от которых превышает 4,5 млн рублей.

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Комментарии (2)

2 ударная
Циркачи однако...
2 ударная
В цирке свободные лишние деньги имеются...
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