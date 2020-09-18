Эдгар Запашный «дал в долг» мошеннику из Петербурга. Аргументом стало фото бойца UFC в мессенджере

Полиция задержала троих подозреваемых в обмане народного артиста России, гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного и еще нескольких медийных личностей. Об этом 18 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, отмечая, что среди задержанных есть жители Петербурга.



Несколько месяцев назад Запашный написал заявление в полицию, в котором попросил найти и наказать неизвестных, которые выдали себя за российского бойца смешанных боевых искусств Алексея Олейника и попросили 50 тысяч в долг. Тот знакомому не отказал, даже не стал звонить по номеру, чтобы проверить. Но позднее всё же понял, что стал жертвой мошенников.

