Коррекция рынка. Инвесторы раскупают апартаменты, а новых — нет

С начала года предложение на рынке апартаментов в Петербурге сократилось в полтора раза — новых проектов в продаже почти не появляется. И дело не только в коронавирусе — неопределенный законодательный статус «то ли жилье, то ли гостиница» тормозит многие проекты еще на старте.





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Тем не менее действующие апарт-отели даже в период пандемии показали неплохой результат, поскольку переориентировались с краткосрочной аренды на долгосрочную. Загрузка отдельных проектов в пик самоизоляции достигала 45%, тогда как обычные гостиницы перебивались 7–8% постояльцев.

Ничего нового

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), с января по август 2020 г. предложение апартаментов сократилось более чем в 1,5 раза. Во многом это связано с рекордным объемом нового предложения в 2019 году — 11 тыс. юнитов. А за 8 месяцев 2020 года продажи открыты лишь в двух объектах на 600 юнитов в общей сложности. В период самоизоляции и нестабильной ситуации, в апреле-мае 2020 года, продажи апартаментов снизились в среднем на 50–60%, но уже в летние месяцы зафиксирован прирост спроса в среднем на 40% относительно апреля-мая. Относительно же прошлого года в июне-августе снижение спроса оценивается на 30–40%.

По оценкам Becar Asset Management, за год объем предложения снизился на 38% в результате вымывания ликвидного предложения и составил 2,8 тыс. юнитов в 15 проектах к концу второго квартала. Спрос на сервисные апартаменты при этом снизился за полгода на 56%, но при этом спрос на псевдожилье (жилые апартаменты) во втором квартале вырос на 24% к первому кварталу за счет возросшего на фоне изоляции интереса к готовым элитным рекреационным проектам. По данным экспертов Knight Frank St Petersburg, спрос по разным сегментам вел себя неравномерно — для апартаментов рекреационного формата оба квартала года стали успешными (на 53% больше сделок, чем за тот же период в 2019 году), спрос на объекты несервисного формата был подвержен колебаниям, а спрос в сегменте сервисных апартаментов просел больше всего. Тем не менее новые объекты есть, и развитие рынка продолжается. Последние 2–3 года основной вектор развития рынка — в создании масштабных проектов (свыше 1000 номеров) в нецентральных локациях. Крупнейшие проекты: Valo (1,8 тыс номеров), Coasis, «ПРО.МОЛОDОСТЬ» (более 2 тыс. номеров), Zoom Apart (1,8 тыс. номеров), IN2IT (1,5 тыс. номеров), Start (3,2 тыс. юн.), Salut! (1,5 тыс. юнитов.), YE’S Marata (более 1 тыс.).

Долго ли, коротко ли Ситуация на туристическом рынке, сложившаяся из-за пандемии, отразилась на заполняемости уже работающих проектов. Падение турпотока привело и к падению спроса, но сейчас он уже плавно восстанавливается, а цена плавно растет. Как рассказала генеральный директор отельного оператора PLG (инвест-отели IN2IT, «ПРО.МОЛОDОСТЬ») Екатерина Лисовская, менее всего из индустрии гостеприимства в кризис 2020 пострадали именно апарт-отели с современной инфраструктурой, потому как они максимально гибко подходят к размещению гостей и быстро переключились на долгосрок. Загрузка отдельных сервисных проектов в апреле-мае, когда был пик режима самоизоляции, достигала 45%, что позволило сохранить доходность собственникам номеров. В то же время, по данным Hotel Advisors, загрузка классических гостиниц уровня 3–5 звезд, ориентированных на посуточное размещение, в апреле 2020 г. составила всего 7,5% (минус 90% к апрелю 2019 г.). Средняя стоимость номера составила 1830 руб. (-42%). В мае ситуация с заполняемостью была еще хуже: 7,3%, правда средняя стоимость номера выросла до 2529 руб. По итогам 2020 года падение загрузки классических гостиниц в Петербурге может составить 65–75%.

Из-за пандемии многие действующие апартамент-отели вынуждены были перейти с краткосрочной аренды на долгосрочную, чтобы компенсировать потери от простоя. — Если апарт-отель оперативно переориентировался на долгосрочных арендаторов, уровень загрузки снизился незначительно, — поясняет коммерческий директор ГК Docklands Development Екатерина Запорожченко. — Объекты, которые продолжили работать только на суточных гостей, пострадали намного больше. Так, увеличение доли среднесрочных и долгосрочных арендаторов (от месяца) позволило нам сохранить загрузку на уровне 50% и выше. В то время как в традиционных отелях заполняемость упала до 5–7%, а некоторые и вовсе были вынуждены закрыться. — История с пандемией ведет к дальнейшему распространению модели цивилизованной аренды, — считает директор RBI PM (входит в Группу RBI) Карина Шальнова.- Кроме того, пандемия показала: апартаменты всегда будут в выигрыше перед гостиницами за счет наличия кухни, то есть они могут полноценно заменить дом. Также кризис показал важность профессиональной управляющей компании, которая может быстро переориентироваться с одной стратегии на другую. Собственнику, сдающему апартаменты самостоятельно, перестраиваться сложнее.

Апарты vs квартиры vs гостиницы Как инвестпродукт апартаменты выигрывают у квартир под сдачу — это готовый бизнес, в отличие от квартиры, с которой много хлопот и дополнительных затрат. Эксперты отмечают, что проекты апартаментов составляют здоровую конкуренцию рынку арендных квартир, так как арендаторы более защищены и получают полный спектр гостиничного сервиса, а как средство размещения апарты обходят и эти самые гостиницы — за счет сервиса и цен. — Проживание в апартаментах всегда будет более комфортным по сравнению с арендными квартирами, — говорит Екатерина Лисовская. — Во-первых, качество номерного фонда апарт-отелей практически всегда выше, чем в арендном жилье, которое зачастую располагается в старом фонде. Во-вторых, арендатор апартаментов получает возможность решать все свои бытовые вопросы, не выходя из дома. Ему не навязываются ненужные услуги — резидент платит только за необходимые сервисы — клининг, доставку продуктов, готовых блюд, заказ билетов и пр. В-третьих, проживание в апарт-отеле с круглосуточным видеонаблюдением, службой охраны и пропускным режимом гораздо безопаснее, чем в обычной квартире.

В том числе это касается и здоровья: в апарт-отелях проводится регулярная уборка и санитарная обработка мест общего пользования, которые могут осуществляться до трех раз в день. Кроме того, нет необходимости выстраивать некие отношения с арендодателем, часто это бывает проблемой. В апартаментах и инвест-отелях размещение жильца и решение всех его проблем — это сервис, работающий по отработанной процедуре в соответствии с международными высокими стандартами. А по словам вице-президент Becar Asset Management Ольги Шарыгиной, сервисные апартаменты отличаются от жилья статусом недвижимости и вытекающими отсюда особенностями (правовое регулирование — варианты законного использования, режим налогообложения, величина эксплуатационных расходов и др.), наличием именно гостиничного сервиса и услуг от профессиональной управляющей компании. Что касается доходности, то управляющие компании сегодня обещают для сервисных апартаментов примерно 8–12%.. При сдаче квартиры в текущих условиях можно рассчитывать на 4–5%. Банки сегодня предлагают доходность по депозитам в среднем не более 4,5%. Таким образом, апарт- и инвест-отели остаются наиболее доходны из надежных инвестиционным инструментом.

Смена приоритетов По мере развития рынка инвесторы становятся более подкованными: обращают больше внимания на опыт застройщика и управляющей компании, гарантии, прописанные в договорах управления. У большинства уже есть релевантный опыт или юниты в других апарт-отелях, им есть с чем сравнивать. Но меняются и предпочтения арендаторов. — Современные туристы предпочитают гибкие аутентичные средства размещения формата lifestyle, с возможностью взаимодействия с единомышленниками и получения впечатлений, — говорит Ольга Шарыгина. — Спросом пользуются номера с кухнями и отели с возможностью выбора услуг и гибкой ценовой политикой, предлагающие развлечения и «инстаграммабельные» пространства (объекты, на фоне которых можно сделать красивое селфи и тут же поместить его в соцсети). По словам Екатерины Лисовской, портрет резидента апарт-отелей очень размыт, поэтому операторы, как правило, стараются не ориентироваться только на одну целевую аудиторию. Летом там могут проживать туристы, в межсезонье — корпоративные клиенты из других городов. Кроме того, апартаменты для среднесрочного проживания часто выбирают молодые семьи, пары и пенсионеры, которые часто пользуются сервисами управляющей компании. Что дальше? После эпидемии одним из трендов, несомненно, станет санитарная безопасность объектов размещения, и возможно, жесткая градация соответствия гигиеническим стандартам. Также, по словам главы отдела исследований Knight Frank Светланы Московченко, ситуация с COVID-19 и отсутствием туристического сезона подтолкнут к пересмотру доходности сервисных апартаментов как со стороны инвесторов, так и со стороны управляющих компаний. Тем не менее, петербургский рынок апартаментов — один из наиболее растущих сегментов недвижимости, и из-за снижения инвестиционной привлекательности жилого сектора есть предпосылки для его дальнейшего роста. На это влияют сразу два фактора считает Екатерина Лисовская: — Во-первых, при стабильной макроэкономической ситуации в стране и мире продолжится рост турпотока в Петербург. Будут появляться проекты в новых туристических локациях. В первую очередь в Приморском районе, который в последние годы неуклонно становится новым центром современного Петербурга. Уникальное расположение вблизи трех парков, «Лахта Центра», «Газпром Арены» и других спортивных и концертных площадок привлекает сюда не только горожан, но и туристов. С функциональной точки зрения район очень перспективен для развития рекреационных апарт-проектов, а также гостиниц. Вторым же фактором станет снижение ипотечных ставок на фоне падения инвестиционной привлекательности жилого сегмента. Остается мало новостроек в локациях, подходящих для сдачи в аренду, например, посуточно. Поэтому на рынок выходят апарт-отели с развитой сервисной инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью недалеко от метро, способные восполнить этот пробел. Анна Романова, «Фонтанка.ру»