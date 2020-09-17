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17.09.2020 23:58
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Российскую фигуристку дисквалифицировали на десять лет за использование запрещенного препарата и поддельную справку из клиники

Одну из самых длительных дисквалификаций в истории российского спорта получила российская фигуристка Мария Сотскова. Как сообщает РБК, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на десять дет отстранило 20-летнюю спортсменку.

Фигуристка пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев. Когда же допинг-офицерам удалось взять у нее анализы, в них обнаружилось запрещенное вещество фуросемид — мочегонное, применяемое для сгноки веса. Сотскова предоставила медицинские документы, что применяла препарат, в составе которого находился фуросемид, по направлению врача. Однако проверка показала, что клиника, которая якобы его выписала, не имела на это лицензию.

В то же время Russia Today отмечает, что Сотскова закончила карьеру еще в ноябре 2019 года. Однако уход не был официально оформлен, а РУСАДА не получило соответствующее уведомление. Анализы, который обнаружили в ее организме запрещенный препарат, были взяты в марте 2020 года. Спортсменка якобы пыталась объяснить допинг-офицерам, что она уже завершила карьеру, но те настояли на своем.

Сотскова — серебряный призер финала Гран-при в сезоне-2017/18, победительница и призер международных турниров, серебряный и бронзовый призер чемпионата России. Она участвовала в Олимпийских играх в Пхенчхане, где заняла 8 место.

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Комментарии (1)

pedro
Штирлиц настоял на своем. Настойка получилась горькая и невкусная.
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