Смольный: в Петербурге 105 тысяч безработных, их количество снижается после пика пандемии

Председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко рассказал, что в Петербурге медленно начало снижаться число безработных. И если на пике их было 107 тысяч, то теперь уже 105.



«Процесс пошёл. У нас примерно 16-е сутки снижается количество зарегистрированных безработных. Агентства занятости работают практически на полную мощность. В среднем за неделю порядка 3–3,5 тысяч человек находят работу. И примерно меньше на тысячу встает на учет», — рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 17 сентября.

