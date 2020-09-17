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17.09.2020 18:47
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Смольный: в Петербурге 105 тысяч безработных, их количество снижается после пика пандемии

Председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко рассказал, что в Петербурге медленно начало снижаться число безработных. И если на пике их было 107 тысяч, то теперь уже 105.

«Процесс пошёл. У нас примерно 16-е сутки снижается количество зарегистрированных безработных. Агентства занятости работают практически на полную мощность. В среднем за неделю порядка 3–3,5 тысяч человек находят работу. И примерно меньше на тысячу встает на учет», — рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 17 сентября.

Напомним, что из-за коронавируса в Петербурге число безработных перевалило за сто тысяч человек еще в начале августа.

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