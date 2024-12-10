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Происшествия Приезжий получил десять суток ареста за дебош с пневматикой в магазине на Восстания

Приезжий получил десять суток ареста за дебош с пневматикой в магазине на Восстания

1 479
4 комментария

Мужчина, устроивший дебош с пневматическим пистолетом в магазине на улице Восстания, получил десять суток административного ареста. О максимальном наказании, которое предусмотрено законом, в суде ходатайствовала полиция, сообщили 10 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция в ходе разбирательства возбудила в отношении 21-летнего ранее судимого жителя Астраханской области административное дело по статье 20.1 КоАП РФ о хулиганстве.

Пьяный уроженец одной из среднеазиатских республик утром 8 декабря едва не открыл стрельбу из пневматики в магазине, спровоцировав конфликт с персоналом. Успокаивать дебошира пришлось наряду Росгвардии.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Абаждите, а дать гражданство и призвать?
Гость
21 минута
После отбытия депортировать в Астраханскую область быкам хвосты крутить. И отобрать паспорт, чтобы больше не приезжал.
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