Пьяный дебошир с торчащим из кармана пистолетом не нашел понимания в магазине на Восстания

В Центральном районе Петербурга пьяный посетитель магазина едва не открыл огонь, спровоцировав конфликт с персоналом. Успокаивать дебошира пришлось наряду Росгвардии, сообщили в пресс-службе УВО по городу и области 9 декабря.

Источник: Пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти

Инцидент произошел накануне около 10 часов утра в сетевом супермаркете на улице Восстания. Нетрезвый мужчина вел себя несдержанно и агрессивно в отношении кассира, а после и вовсе пригрозил пистолетом, выглядывающим из кармана.

О конфликте в магазине патрулировавшим неподалеку стражам порядка сообщил один из очевидцев. Прибывшие сотрудники нашли нетрезвого дебошира уже на улице. Им оказался 21-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, имеющий при себе пневматический пистолет. Как выяснилось, мужчина покинул торговый зал, получив отпор, а после был доставлен в отдел полиции.