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Происшествия Пьяный дебошир с торчащим из кармана пистолетом не нашел понимания в магазине на Восстания

Пьяный дебошир с торчащим из кармана пистолетом не нашел понимания в магазине на Восстания

2 081
7 комментариев

В Центральном районе Петербурга пьяный посетитель магазина едва не открыл огонь, спровоцировав конфликт с персоналом. Успокаивать дебошира пришлось наряду Росгвардии, сообщили в пресс-службе УВО по городу и области 9 декабря.

Источник:

Инцидент произошел накануне около 10 часов утра в сетевом супермаркете на улице Восстания. Нетрезвый мужчина вел себя несдержанно и агрессивно в отношении кассира, а после и вовсе пригрозил пистолетом, выглядывающим из кармана.

О конфликте в магазине патрулировавшим неподалеку стражам порядка сообщил один из очевидцев. Прибывшие сотрудники нашли нетрезвого дебошира уже на улице. Им оказался 21-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, имеющий при себе пневматический пистолет. Как выяснилось, мужчина покинул торговый зал, получив отпор, а после был доставлен в отдел полиции.

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Комментарии
7
sysh
34 минуты
накануне около 10 часов утра в сетевом супермаркете.... Нетрезвый мужчина вел себя несдержанно и агрессивно ..... Судя по написанному,это был истинный мусульманин.
Sonata
29 минут
Местные бомжи лучше одеты.
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