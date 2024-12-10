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Происшествия В Малибу объявлена ​​эвакуация из-за быстро распространяющегося лесного пожара

В Малибу объявлена ​​эвакуация из-за быстро распространяющегося лесного пожара

936
1 комментарий

В городе Малибу в американском штате Калифорния объявлена ​​эвакуация после того, как вспыхнул быстро распространяющийся лесной пожар. Об этом 10 декабря сообщает BBC.

Лесной пожар уже уничтожил тысячи акров земли и как минимум несколько домов. На данный момент серьезно пострадавших от огня людей не зафиксировано.

Источник:
Источник:

На месте происшествия работают 700 пожарных, действует приказ об обязательной эвакуации значительной части восточной части Малибу.

Начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне сообщил на пресс-конференции, что «в пострадавшей зоне находится около 18 000 человек и 8 100 строений, из них 2 043 строения подлежат эвакуации».

Все школы в Малибу закрыты.

Причина пожара в настоящий момент не установлена.

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Пожар Малибу Калифорния
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Комментарии
1
VKuser15335355
43 минуты
Будем помощь туда отправлять? Турции ведь помогали?
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