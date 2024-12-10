В Малибу объявлена ​​эвакуация из-за быстро распространяющегося лесного пожара

В городе Малибу в американском штате Калифорния объявлена эвакуация после того, как вспыхнул быстро распространяющийся лесной пожар. Об этом 10 декабря сообщает BBC.
Лесной пожар уже уничтожил тысячи акров земли и как минимум несколько домов. На данный момент серьезно пострадавших от огня людей не зафиксировано.
На месте происшествия работают 700 пожарных, действует приказ об обязательной эвакуации значительной части восточной части Малибу.
Начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне сообщил на пресс-конференции, что «в пострадавшей зоне находится около 18 000 человек и 8 100 строений, из них 2 043 строения подлежат эвакуации».
Все школы в Малибу закрыты.
Причина пожара в настоящий момент не установлена.
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