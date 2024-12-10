Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

ю-з.

 766мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Цена «СКА Арены»
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Комздрав Петербурга заявил, что не рассматривает исключение абортов из системы ОМС

Комздрав Петербурга заявил, что не рассматривает исключение абортов из системы ОМС

1 417
3 комментария

Исключение абортов из системы ОМС в Петербурге не рассматривается. Об этом «Фонтанке» сообщил врио главы комздрава города Юрий Шишкин.

«Городской комитет по здравоохранению не рассматривает и не прорабатывает возможность исключения абортов из системы ОМС. Данный вопрос не относится к компетенции городских властей и может решаться исключительно на федеральном уровне», — ответил он.

Ранее Шишкин не исключил вероятность отказа от оплаты абортов из средств ОМС.

Во вторник на заседании правительства Петербурга в ходе обсуждения территориальной программы госгарантий медицинской помощи депутат Госдумы Михаил Романов предложил Петербургу стать первым регионом России, который проработает вопрос о выведении абортов из программы ОМС. С таким же предложением ранее выступил патриарх Кирилл.

«Этот вопрос прорабатывается на самых высоких уровнях, и думаю, что мы придем к этому заключению», — ответил Шишкин.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Патриарх Кирилл Исключение абортов из системы ОМС Юрий Шишкин Комздрав Петербург
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
kachumnoy
10 минут
Почему убийство оплачивается страховкой?
RR_1978
27 минут
Кто ему поручил?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
Новости компаний
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Новости компаний
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
ТОП 5
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12