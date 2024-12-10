Комздрав Петербурга заявил, что не рассматривает исключение абортов из системы ОМС

Исключение абортов из системы ОМС в Петербурге не рассматривается. Об этом «Фонтанке» сообщил врио главы комздрава города Юрий Шишкин.

«Городской комитет по здравоохранению не рассматривает и не прорабатывает возможность исключения абортов из системы ОМС. Данный вопрос не относится к компетенции городских властей и может решаться исключительно на федеральном уровне», — ответил он.

Ранее Шишкин не исключил вероятность отказа от оплаты абортов из средств ОМС.

Во вторник на заседании правительства Петербурга в ходе обсуждения территориальной программы госгарантий медицинской помощи депутат Госдумы Михаил Романов предложил Петербургу стать первым регионом России, который проработает вопрос о выведении абортов из программы ОМС. С таким же предложением ранее выступил патриарх Кирилл.

«Этот вопрос прорабатывается на самых высоких уровнях, и думаю, что мы придем к этому заключению», — ответил Шишкин.