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Город Новый руководитель комздрава Петербурга не против исключения абортов из системы ОМС

Новый руководитель комздрава Петербурга не против исключения абортов из системы ОМС

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31 комментарий

Врио председателя комитета по здравоохранению Юрий Шишкин не исключил отказа от оплаты абортов из средств ОМС, отвечая на предложение депутата Госдумы Михаила Романова. Оно прозвучало на заседании правительства Петербурга 10 декабря.

В ходе обсуждения Территориальной программы госгарантий медицинской помощи на заседании правительства депутат Госдумы Романов напомнил о прошедшем неделю назад заседании Всемирного русского народного Собора и об обращении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к законодательной и исполнительной властям. Патриарх в очередной раз предложил проработать вопрос о выведении абортов из программы ОМС.

А 10 декабря Михаил Романов предложил Петербургу стать первым регионом России, который это сделает. «Запрещая ту или иную инициативу, мы не должны создать черный рынок, и, соответственно, тут имеет смысл проработать инициативу в части финансовой поддержки тех женщин, которые в такой ситуации оказались», — сказал депутат.

Врио председателя комздрава Шишкин ответил: «Этот вопрос прорабатывается на самых высоких уровнях и думаю, что мы придем к этому заключению».

Ранее стало известно, что беременным женщинам в женских консультациях 16 регионов (Петербурга среди них нет) будут выдавать именное письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла для профилактики абортов.

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Комментарии
31
Litl_m
2 часа
А болезни лечить молитвами, а не через ОМС когда предложат?
Denis_5e4cccd08a04e
2 часа
И еще дополнительными сборами обложить частные клиники, которые эти операции будут делать платно. Так чтобы стоило это тысяч 300. Подпольно помощница санитарки на съемной квартире будет делать за десяточку. Молодец Юра Шишкин! Осталось узнать сколько людей не против исключения Шишкина из Комитета по здравоохранения.
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