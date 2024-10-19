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Общество Беременным в женских консультациях будут вручать письмо патриарха Кирилла для профилактики абортов

Беременным в женских консультациях будут вручать письмо патриарха Кирилла для профилактики абортов

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4 комментария

Беременным женщинам в женских консультациях 16 регионов (среди которых Карелия, Мордовия, Камчатский край, Архангельская, Кемеровская, Тамбовская области и другие) начнут выдавать именное письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом 19 октября руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина сообщила РИА Новости.

Издание приводит некоторые выдержки из письма, оказавшегося в его распоряжении:

«Надеюсь, что вскоре младенец приобщится ко Христу в Таинстве Крещения и получит возможность возрастать духовно в спасительной благодати Божией»,

«Помните, что Вы не одни — рядом с Вами люди, готовые поддержать, проявить заботу и участие»,

«Вы переживаете сейчас особое время, когда совершается великое Божие чудо: готовится к приходу в мир новый человек» и так далее.

Письмо патриарха будет входить в так называемую «папку помощи», в которой содержатся письма-поздравления от глав региона и местной митрополии, а также буклет с информацией о поддержке беременных.

Проект, в рамках которого будут вручать теперь и письмо главы РПЦ, направлен на профилактику абортов. Помимо вручения «папки помощи», врачи женских консультаций дают беременной подержать демонстрационный муляж эмбриона. «Там видно, что это уже человек», — заявила Москвитина.

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ПО ТЕМЕ
Здравствуй, мама Наталья Москвитина Профилактика абортов Письмо Патриарх Кирилл Пакет помощи
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Комментарии
4
alexpv
47 минут
Не забудьте туда же повестки сразу положить на мобилизацию. Судя по динамике СВО как раз детки подрастут на мясо.
Кэп Y
29 минут
Маразм крепчает...
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