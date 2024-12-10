Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

ю-з.

 766мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Цена «СКА Арены»
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город На Синем мосту появился новогодний сад. Посмотрите, как всё светится

На Синем мосту появился новогодний сад. Посмотрите, как всё светится

1 806
1 комментарий

В самом сердце Петербурга — у Мариинского дворца — установили новогодний сад. Светящиеся деревья и арки украсили самый широкий мост в городе — Синий, передает 10 декабря фотокорреспондент «Фонтанки».

Источник:

На кадрах можно заметить, что светящиеся конструкции привлекают внимание не только детей, но и взрослых. Пространство оказалось прекрасной фотозоной для новогодних кадров. Прогулка по саду добавляет петербуржцам новогоднего настроения, которого так не хватает в бесснежный декабрь.

1 из 15
Источник:

Светящийся сад появляется на этом месте второй год подряд. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что его установили в рамках контракта ГЦРР по украшению города.

Уже летом 2025 года у Законодательного собрания Петербурга появится другое сезонное пространство — временный сад-трансформер с редкими деревьями.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Синий мост Мариинский дворец Светящийся сад
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Пеле10
1 минута
А почему не у детской больницы?
Гость
35 минут
Завидую белой завистью! Нет у нас такой красоты(
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
Новости компаний
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Новости компаний
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
ТОП 5
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12