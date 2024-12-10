На Синем мосту появился новогодний сад. Посмотрите, как всё светится

В самом сердце Петербурга — у Мариинского дворца — установили новогодний сад. Светящиеся деревья и арки украсили самый широкий мост в городе — Синий, передает 10 декабря фотокорреспондент «Фонтанки».

На кадрах можно заметить, что светящиеся конструкции привлекают внимание не только детей, но и взрослых. Пространство оказалось прекрасной фотозоной для новогодних кадров. Прогулка по саду добавляет петербуржцам новогоднего настроения, которого так не хватает в бесснежный декабрь.