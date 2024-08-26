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    «Люди голосуют ногами». В 2025 году снова разобьют сад-трансформер у Мариинского дворца

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    В Петербурге собираются в следующем году снова разбить сад в кадках на Синем мосту на месте парковки Заксобрания. Об этом «Фонтанке» сообщил председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко.

    «Люди голосуют ногами. Я проезжаю этот сад регулярно, люди там даже ночью сидят с пластиковыми стаканчиками. Разбивать ли остальные сады-трансформеры (например, в Московском и Кронштадтском районах) — вопрос. Надо смотреть, кто это будет реализовывать и обслуживать. Это колоссальная работа садовников», — добавил Пониделко.

    Чиновник представил в петербургском парламенте дополнительные потребности, которые необходимы комитету для работы на следующий год. В том числе — это 1,8 млрд рублей на программу «Петербургские дворы». Программа предполагает 95-процентную субсидию муниципалитетам на проекты благоустройства. В следующем году также планируется потратить 7 млн рублей на содержание и ремонт уличных часов. Около 100 (67 из них записали в доппотребность) на содержание произведений монументального искусства.

    Напомним, что в этом году стоимость контракта на организацию сада у Мариинского дворца составила 27 млн рублей. До этого он стоил значительно дороже из-за европейских лип. В этом году их импортозаместили.

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    Сад-трансформерМариинский дворецВасилий ПониделкоКомблаг
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