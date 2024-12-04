У Мариинского дворца начали монтировать новогодний сад

На парковке у петербургского парламента на Синем мосту начали монтировать зимний сад. Как рассказали «Фонтанке» в ЗакСе, установить его должны к 10 декабря.

Источник: «Фонтанка.ру»







Там отметили, что сад будет аналогичным тому, который был на этом месте в прошлом году, — деревья из гирлянд, световой фонтан и арки, новогодние ели. По информации «Фонтанки», сад устанавливают в рамках контракта ГЦРР по украшению города.

Летом на парковке у Законодательного собрания организовывали временный сад-трансформер, расставляли деревья в кадках и скамейки. Его демонтировали в ноябре, но планируют снова разбить в 2025 году.