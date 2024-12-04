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Город У Мариинского дворца начали монтировать новогодний сад

У Мариинского дворца начали монтировать новогодний сад

1 958
10 комментариев

На парковке у петербургского парламента на Синем мосту начали монтировать зимний сад. Как рассказали «Фонтанке» в ЗакСе, установить его должны к 10 декабря.

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Там отметили, что сад будет аналогичным тому, который был на этом месте в прошлом году, — деревья из гирлянд, световой фонтан и арки, новогодние ели. По информации «Фонтанки», сад устанавливают в рамках контракта ГЦРР по украшению города.

Летом на парковке у Законодательного собрания организовывали временный сад-трансформер, расставляли деревья в кадках и скамейки. Его демонтировали в ноябре, но планируют снова разбить в 2025 году.

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Комментарии
10
282694747
1 час
Засуньте себе деревья в одно место…
260850771
37 минут
Денег нет, но мы сад сделаем перед своим дворцом заседаний, народные выбранные и тд дальше неприличные слова. Потом контракт на коррупцию будут проверять, сколько украли.
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