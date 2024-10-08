В Петербурге демонтировали сад-трансформер с Синего моста. Деревья и цветы пересадят в парки и скверы

В Петербурге у Мариинского дворца 8 октября демонтировали липовый сад-трансформер. Теперь многолетние деревья и цветы из кадок пересадят в парки и скверы — рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Сад-трансформер на Синем мосту был открыт в мае и прослужил жителям больше четырех месяцев. Он обошелся бюджету Петербурга в 27,5 млн руб. — это в пять раз дешевле, чем в 2023 году. Экономии удалось достичь за счет импортозамещения: поставки деревьев полностью обеспечил российский питомник.

1 из 8 Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Деревьям в кадках был обеспечен полноценный дренаж, питательная почва и эстетический уход — отмечают в пресс-службе комитета по благоустройству.

После демонтажа сада липы высадят в Колпинском парке, туи — в парке «Екатерингоф», клены — в сквере в Подъездном переулке. Розы обретут новый дом в Таврическом саду, сквере «Малые Гаванцы» и сквере на Новосмоленской набережной. Рододендроны высадят в Приморском парке Победы, гортензии — в Румянцевском саду, а самшит — в Кочубеевском саду на Садовой улице в Пушкине.

Глава комитета по благоустройству рассказывал «Фонтанке», что сад-трансформер появится на Исаакиевской площади и в 2025 году, поскольку идея находит положительный отклик у горожан.