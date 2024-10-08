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Город В Петербурге демонтировали сад-трансформер с Синего моста. Деревья и цветы пересадят в парки и скверы

В Петербурге демонтировали сад-трансформер с Синего моста. Деревья и цветы пересадят в парки и скверы

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4 комментария

В Петербурге у Мариинского дворца 8 октября демонтировали липовый сад-трансформер. Теперь многолетние деревья и цветы из кадок пересадят в парки и скверы — рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству.

Сад-трансформер на Синем мосту был открыт в мае и прослужил жителям больше четырех месяцев. Он обошелся бюджету Петербурга в 27,5 млн руб. — это в пять раз дешевле, чем в 2023 году. Экономии удалось достичь за счет импортозамещения: поставки деревьев полностью обеспечил российский питомник.

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Деревьям в кадках был обеспечен полноценный дренаж, питательная почва и эстетический уход — отмечают в пресс-службе комитета по благоустройству.

После демонтажа сада липы высадят в Колпинском парке, туи — в парке «Екатерингоф», клены — в сквере в Подъездном переулке. Розы обретут новый дом в Таврическом саду, сквере «Малые Гаванцы» и сквере на Новосмоленской набережной. Рододендроны высадят в Приморском парке Победы, гортензии — в Румянцевском саду, а самшит — в Кочубеевском саду на Садовой улице в Пушкине.

Глава комитета по благоустройству рассказывал «Фонтанке», что сад-трансформер появится на Исаакиевской площади и в 2025 году, поскольку идея находит положительный отклик у горожан.

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Комментарии
4
14314447
25 минут
Это вредно для растений.
a_l_a
16 минут
Наш город прекрасен. Сад-трансформер это конечно здорово и круто, но учитывая, что сейчас всё ещё продолжается СВО, мне кажется разумнее было потратить эти средства на нужды бойцов на передовой или пострадавшим, например, в Курской области.
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