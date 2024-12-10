«Никакой он не диктатор»: Лукашенко высказался о Башаре Асаде и ситуации в Сирии

Бывший президент Сирии Башар Асад не является диктатором и никого не убивал. Такое мнение высказал 10 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя события, произошедшие в Сирии.

По словам белорусского лидера, он лично был знаком не только с Башаром Асадом, но и с его отцом — Хафезом Асадом.

«Это была величина. Он умер давно, сейчас ломают его памятники. А ведь он создал это государство», — заявил Лукашенко (здесь и далее цитаты по БЕЛТА).

В ряду с Асадами Лукашенко упомянул также Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи и Фиделя Кастро, которых Запад, по его словам, «как только ни полоскал», именуя «диктаторами и варварами».

«Я их хорошо знал. Это были крепкие люди. Они стояли за свой народ, за свое государство», — сказал президент Белоруссии.

Также он отказался причислить к числу «диктаторов» и Башара Асада.

«Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал», — заверил Лукашенко, сославшись на «добрые человеческие отношения» с экс-президентом Сирии.

Ситуацию в Сирии Лукашенко описал как «замес, который только начинается».

«Президент уехал, власти практически нет. Пришли разные „колонны“. И сейчас идет дележка власти», — поделился Лукашенко своим видением положения дел. По его мнению, в Сирии идет «борьба основных игроков мировых: американцы, Евросоюз, турки там, россияне завязаны».

«Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами», — подчеркнул белорусский лидер и добавил, что «не дай бог в 2020 году бы не выдержали, здесь бы уже были все: и НАТО, и американцы — за спиной».

Белоруссия, по словам Лукашенко, не вмешивается в протекающие в Сирии процессы и ранее вместе с Россией и Ираном «поддерживала законную власть», хотя эту страну «превратили в полигон для борьбы крупных государств».

Бывший сирийский лидер Башар Асад вечером 8 декабря вместе с семьей прилетел в Москву. Россия предоставила им убежище.