Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

3 м/c,

зап.

 765мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Цена «СКА Арены»
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Политика «Никакой он не диктатор»: Лукашенко высказался о Башаре Асаде и ситуации в Сирии

«Никакой он не диктатор»: Лукашенко высказался о Башаре Асаде и ситуации в Сирии

2 367
22 комментария

Бывший президент Сирии Башар Асад не является диктатором и никого не убивал. Такое мнение высказал 10 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя события, произошедшие в Сирии.

По словам белорусского лидера, он лично был знаком не только с Башаром Асадом, но и с его отцом — Хафезом Асадом.

«Это была величина. Он умер давно, сейчас ломают его памятники. А ведь он создал это государство», — заявил Лукашенко (здесь и далее цитаты по БЕЛТА).

В ряду с Асадами Лукашенко упомянул также Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи и Фиделя Кастро, которых Запад, по его словам, «как только ни полоскал», именуя «диктаторами и варварами».

«Я их хорошо знал. Это были крепкие люди. Они стояли за свой народ, за свое государство», — сказал президент Белоруссии.

Также он отказался причислить к числу «диктаторов» и Башара Асада.

«Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал», — заверил Лукашенко, сославшись на «добрые человеческие отношения» с экс-президентом Сирии.

Ситуацию в Сирии Лукашенко описал как «замес, который только начинается».

«Президент уехал, власти практически нет. Пришли разные „колонны“. И сейчас идет дележка власти», — поделился Лукашенко своим видением положения дел. По его мнению, в Сирии идет «борьба основных игроков мировых: американцы, Евросоюз, турки там, россияне завязаны».

«Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами», — подчеркнул белорусский лидер и добавил, что «не дай бог в 2020 году бы не выдержали, здесь бы уже были все: и НАТО, и американцы — за спиной».

Белоруссия, по словам Лукашенко, не вмешивается в протекающие в Сирии процессы и ранее вместе с Россией и Ираном «поддерживала законную власть», хотя эту страну «превратили в полигон для борьбы крупных государств».

Бывший сирийский лидер Башар Асад вечером 8 декабря вместе с семьей прилетел в Москву. Россия предоставила им убежище.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Алекасндр лукашенко Башар Асад Сирия
Лайк
LIKE26
Смех
HAPPY17
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Отец Родной
1 час
Какой он диктатор, простой ростовский огородник
Казанец
1 час
А урок-то картофелевод не выучил
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
Новости компаний
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Новости компаний
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
ТОП 5
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12