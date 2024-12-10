В Петербурге Мальтийская столовая покидает здание, где выдавала горячие обеды 32 года

В Петербурге Мальтийская столовая для бедных попрощалась с помещением на улице Чайковского, 81. Здесь благотворительная организация кормила нуждающихся пожилых жителей и инвалидов Центрального района в течение 32 лет. Об этом стало известно во вторник, 10 декабря, из сообщения Мальтийской службы помощи во «ВКонтакте».

«Мальтийская столовая гостеприимно принимала и кормила очень простыми, но очень вкусными горячими обедами самых нуждающихся… Сначала их было 600 человек в день, затем, по мере улучшения ситуации в жизни наших пенсионеров, постепенно их число уменьшилось до 250… За все время работы столовой в ее стенах побывало несколько тысяч бабушек и дедушек», — говорится в сообщении Мальтийской столовой.

В публикации уточняется, что петербургские власти передали организации помещение на улице Константина Заслонова, 10, в безвозмездное пользование. Позже именно в него планирует переехать Мальтийская столовая для бедных.

В нынешнем помещении выдача горячих обедов прекратилась с 1 декабря. Сейчас персонал занимается демонтажем и вывозом оборудования.

Мальтийская столовая на Чайковского работала в Санкт-Петербурге с 1992 года при финансовой поддержке благотворительной католической организации «Мальтийская служба помощи».

«Фонтанка» несколько лет назад рассказывала, почему нельзя закрывать Мальтийскую столовую для бедных.