Почему нельзя закрывать Мальтийскую столовую для бедных

Фото: Галина Артеменко Поделиться Поделиться





В Петербурге оказалось под угрозой дальнейшее существование Мальтийской столовой для бедных, которая бесплатно кормит людей три десятка лет. Около 250 человек могли остаться без ежедневных обедов. Но после вмешательства «Фонтанки» закрытие отложили. Пока до конца следующего года.



В середине ноября Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) Центрального района решил не продлевать с 2023 года договор о совместной деятельности, заключенный с Мальтийской службой помощи. Основание — КЦСОН для выполнения национального проекта «Демография» не хватает помещений, чтобы «исполнять мероприятия» входящего в нацпроект «Демография» регионального проекта «Старшее поколение». Об этом администрация района письмом сообщила руководителю Петербургской католической благотворительной организации «Мальтийская служба помощи» Ирине Тымковой:



«От Комплексного центра требуется исполнение мероприятий, направленных на развитие современных форм социального обслуживания, повышение качества социальных услуг, в том числе создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, а также создание условий для проведения досуга. Для этого КЦСОН требуются дополнительные помещения» (документ есть в распоряжении редакции).

Мальтийская столовая расположена во дворе дома на улице Чайковского, 81, литера А. Помещение было безвозмездно передано благотворительной столовой 30 лет назад администрацией еще Дзержинского района города. С 2006 года это помещение распоряжением Комитета имущественных отношений (КИО) отдали КЦСОН, а тот, в свою очередь, заключил с Мальтийской службой помощи договор о совместной деятельности. КЦСОН оплачивал коммунальные платежи, брал на себя оплату услуг по противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности работы столовой. В ответе Ирине Тымковой администрация Центрального района подчеркивает, что расходы эти ныне стали «существенными затратами для бюджетного учреждения».



29 ноября Тымкову пригласили в Управление соцзащиты Центрального района, где рассказали, почему дальнейшее существование столовой в обжитых за три десятка лет помещениях невозможно. По словам Ирины Тымковой, Управление соцзащиты дважды получало предписания КИО о приведении помещений, занимаемых столовой, в первоначальный вид — там чуть более 30 лет назад были сделаны незначительные, но необходимые для приспособления под столовую перепланировки.



«Если они не приведут помещения в прежний вид, то будут платить большие штрафы — так мне пояснили в соцзащите, — рассказала «Фонтанке» Тымкова. — В 2022 году в Управлении на ремонт помещения не было денег, в 2023-м деньги на перепланировку и ремонт появились, поэтому столовая закрывается, а после ремонта вернуться на прежнее место уже не сможет».



По ее словам, в Управлении сообщили, что КЦСОН действительно остро нуждается в дополнительных помещениях, например для оказания социальной и психологической помощи семьям мобилизованных, хотя в официальном письме из администрации — ответе на запрос Тымковой — этого указано не было.

«Я понимаю, что семьям мобилизованных надо помогать, но наши услуги тоже важны, — отмечает Ирина Тымкова. — При этом мы не можем с государственными социальными организациями на равных конкурировать, мы в любой момент можем лишиться помещения. Но качество услуг, которые мы оказываем, ничуть не ниже, а зачастую выше, чем в госучреждениях».



Менеджер по развитию Благотворительной организации «Мальтийская служба помощи» Михаил Калашников напомнил историю столовой:

«Она была открыта 8 февраля 1992 года по инициативе и на средства благотворительной организации «Мальтийская служба помощи» баварских городов Вюрцбурга и Бамберга. С 1992-го по 2004 год Мальтийская столовая обеспечивала горячими обедами каждый день по 600 человек, потом это число постепенно уменьшалось, и уже девять лет держится примерно одинаковым — 250 человек в день».

Большая часть тех, кто получает обеды в столовой, приходят по направлению Центра соцобслуживания Центрального района, а человек 70 направляются службами различных христианских приходов города: православных — Князь-Владимирского собора и Феодоровской иконы Божьей Матери; католических — Лурдской Богоматери, Св. Екатерины Александрийской, Успения Пресвятой Девы Марии и Св. Станислава.



Стоимость горячего обеда — 80 рублей. Но на эту более чем скромную сумму повара столовой умудряются вкусно готовить. Скромные блюда оформлены красиво, выглядят аппетитно. Благотворители привозят бедным людям и бонусы — в виде выпечки.



Фото: Галина Артеменко Фото: Галина Артеменко Фото: Галина Артеменко Фото: Галина Артеменко Фото: Галина Артеменко Поделиться Поделиться





Одновременно в зальчиках столовой могут обедать человек 50. Но немало тех, кто приходит, чтобы забрать еду домой. Также 12 соцработников забирают еду для своих лежачих подопечных.

Столовая все 30 лет работала беспрерывно, даже в пандемию не прекращала деятельность, работая навынос.



«Клиенты столовой — это пожилые люди, жители многонаселенных коммунальных квартир (бывает иногда, что соседи просто не пускают пожилых в кухни готовить еду), инвалиды, люди с ментальными проблемами. Это самые незащищенные жители, для которых ежедневный горячий обед — большая поддержка», — говорит Михаил Калашников.

Галина Васильевна Тельнова ходит в Мальтийскую столовую 10 лет: «Пенсия у меня 18 тысяч, я одинокая, и мне просто не выжить на эти деньги. Здесь вкусно, чисто, аккуратно, нет грязи, тараканов, а каши всегда без комков. После этой еды нет ни несварения, ни изжоги». Галине Васильевне нравится приветливый персонал, да и просто прийти сюда, пообщаться с людьми важно для одинокой пенсионерки.

Она рассказала, что посетители столовой написали письмо губернатору Петербурга Александру Беглову, чтобы он помог и столовую бы не закрыли. Ведь пожилым из Центрального района далековато ездить, к примеру, в «Добродомик» на Васильевский или в Невский район.



Станиславу на вид 45–50, говорит медленно, подбирая слова: «Не помню, сколько лет сюда хожу, беру еду с собой, у нас в семье все инвалиды — я, мама и дядя. Мы на Кирочной живем, близко. Я еду отсюда пять раз в неделю домой ношу».



Ещё одна посетительница, Татьяна Петровна, рассказала, что только недавно начала ходить в столовую — руки практически не работают, самой готовить стало невозможно.

Пожилая дама в шляпке представляется Людмилой, говорит, что у неё все старшие родственники лежат на Пискаревке, она одна живёт. И столовая для неё — что семья, а заведующая — просто чудесный человек.

Заведующая столовой Елена Прокофьева на этом посту все три десятка лет.

«Переживаю, что не сможем кормить людей, — сетует Елена. — Мы в третий раз уже получили президентский грант на то, чтобы обеспечивать горячими обедами 250 человек. Сумма немалая — более 7 миллионов рублей. Грант рассчитан с сентября нынешнего года по конец 2023-го».



Если столовую закроют, деньги вернутся в Фонд президентских грантов, а для 250 человек надо будет искать подходящее помещение под столовую в центре города, чтобы пожилым и немощным было удобно ходить. Но кто будет платить за аренду и коммунальные услуги? Мальтийская служба помощи не сможет потянуть такие расходы.

При содействии «Фонтанки» Ирина Тымкова побывала на приёме у правозащитницы Наталии Евдокимовой, которая, в свою очередь, связалась с администрацией Центрального района Петербурга. Когда наш материал был уже готов к публикации, Тымковой позвонила глава района и сообщила, что столовую решено оставить по прежнему адресу до конца 2023 года — до конца действия президентского гранта, а потом помочь поискать другое помещение.

В ответе на запрос «Фонтанке» в районной администрации также сообщили, что столовую закрывать не будут: «Проект, реализуемый Мальтийской службой помощи, имеет высокую социальную значимость. На протяжении 30 лет администрация Центрального района Санкт-Петербурга в рамках своих полномочий оказывает организации все необходимое содействие и помощь. Прекращать эту работу, как и закрывать столовую, не планируется».



«Но официального продления договора я пока не видела», — сказала Тымкова.

Галина Артеменко, для «Фонтанки.ру»

