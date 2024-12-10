Болгария может прекратить транзит российского газа и требует от «Газпрома» «найти решение»

Исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Владимир Малинов заявил, что страна прекратит транзит российского газа по «Балканскому потоку», если «Газпром» не уточнит, как будет за него платить, сообщает Bloomberg 10 декабря.

До сих пор расчеты велись через Газпромбанк, который в ноябре попал под санкции США. Теперь «Булгартрансгаз» ожидает от «Газпрома» разъяснений — как тот будет оплачивать транзит газа из Турции через Болгарию в Сербию. В ином случае оператор может прекратить транспортировку газа. Это обязанность «компании, которая забронировала мощности, — найти решение, если она хочет получить эту услугу», — сказал Малинов, имея в виду «Газпром».

И.о. министра энергетики добавил, что «Булгартрансгаз» выполнил свои обязательства по контрактам в срок. На данный момент оператор получил все платежи и отметил, что «еще есть время» для расчетов, так как американские ограничения вступят в силу 20 декабря.

С начала 2022 года Болгария заработала на транзите газа более 750 млн долларов, отмечает Bloomberg.

Болгария наряду с Польшей стала одной из первых стран ЕС, которые были отрезаны от поставок по трубопроводу из России в апреле 2022 года, после того, как РФ потребовала оплачивать поставки в рублях. В прошлом году балканская страна попыталась ввести налог в размере около 20 % от цены на весь российский транзит, но была вынуждена отказаться от налога под давлением Венгрии.

В конце ноября в санкционный список США попали 118 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором. Среди них — Газпромбанк, через который в том числе осуществляется оплата европейскими странами российского трубопроводного газа, « Дом.РФ » и зампреды ЦБ. На фоне санкций курс доллара на международном рынке 27 ноября поднялся с 105 до 114 рублей, евро в моменте «шагнул» за 120 рублей.

В тот же день ЦБ сообщил о приостановке покупок валюты на внутреннем рынке до конца года.