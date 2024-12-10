В Нигерии вспышка неизвестного вируса, есть погибшие. Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль

Нигерия стала жертвой неизвестного вируса, среди зараженных уже три случая с летального исхода. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.
В телеграм-канале Роспотребнадзор 10 декабря сообщил, что в военной школе-интернате на севере Нигерии зафиксировано несколько случаев заболевания неизвестной этиологии среди обучающихся. Часть заболевших — в критическом состоянии, трое погибли. Симптомы заболевания в открытых источниках не приведены.
Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о заболевании неизвестной этиологии в Нигерии. «Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание передается в Роспотребнадзор незамедлительно», — подчеркнули в ведомстве.
В конце октября десятки погибли и сотни заразились неизвестным вирусом в другой африканской стране — в Демократической Республике Конго. Bloomberg называет его «Болезнью Х» и отмечает высокую смертность среди заразившихся. До сих пор не было проведено никаких исчерпывающих тестов, но на данный момент ВОЗ исключила острую пневмонию, грипп, Covid-19, корь и малярию в список потенциальных причинных факторов.
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