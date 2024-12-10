Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

ю-з.

 766мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Цена «СКА Арены»
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Суд арестовал бизнес и имущество владельца интернет-магазина «Плеер.ру»

Суд арестовал бизнес и имущество владельца интернет-магазина «Плеер.ру»

1 411
3 комментария

Арбитражный суд Москвы арестовал бизнес и имущество владельца интернет-магазина «Плеер.ру» Алексея Конышева, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом 10 декабря сообщает РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Сумма арестованных средств оценивается в 9,7 миллиона рублей. Конышеву также запретили пользоваться его автомобилем BMW X7 и 17,7 гектара земли во Владимирской области.

Помимо этого Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет взыскать 9,8 миллиарда рублей неуплаченных налогов с компании «Восход», которая была основным владельцем интернет-магазина «Плеер.ру». По утверждению ФНС, интернет-магазин «Плеер.ру» во время работы менял юридические лица, не меняя при этом структуру, местонахождение бизнеса и персонал, а Конышев получал деньги на свои счета от компаний, «вовлеченных в схему сокрытия выручки и дробления бизнеса».

В 2018 году ФСБ проводила обыски в помещениях интернет-магазина и приостанавливала его работу на несколько дней. Годом позднее суд вводил 30-дневное ограничение на работу интернет-магазина из-за неуплаты налогов. 26 сентября текущего года один из старейших и крупнейших интернет-магазинов в России прекратил работу.

Интернет-ретейлер был основан в 2002 году. К 2013-му компания разрослась до 21-го места в рейтинге крупнейших игроков рунета (по версии Forbes) с выручкой в 60 млн долларов. При этом магазин уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, обыски в офисах «Плеер.ру» проходили в 2013 году.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Плеер.ру Алексей Конышев ФНС Арест счетов Неуплата налогов
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
В д. Гадюкино - дожди.
42 минуты
Хороший магазин. Кадыровцам надо отдать.
Гость
40 минут
Цап царап , вслед за Ральф Рингер .....
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
Новости компаний
Квест интерактивный, призы — реальные: выполняй задания и участвуй в розыгрыше SUP-доски от Мегамаркета
18 июля, 13:20
ТОП 5
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12