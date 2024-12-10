Суд арестовал бизнес и имущество владельца интернет-магазина «Плеер.ру»

Арбитражный суд Москвы арестовал бизнес и имущество владельца интернет-магазина «Плеер.ру» Алексея Конышева, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом 10 декабря сообщает РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Сумма арестованных средств оценивается в 9,7 миллиона рублей. Конышеву также запретили пользоваться его автомобилем BMW X7 и 17,7 гектара земли во Владимирской области.

Помимо этого Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет взыскать 9,8 миллиарда рублей неуплаченных налогов с компании «Восход», которая была основным владельцем интернет-магазина «Плеер.ру». По утверждению ФНС, интернет-магазин «Плеер.ру» во время работы менял юридические лица, не меняя при этом структуру, местонахождение бизнеса и персонал, а Конышев получал деньги на свои счета от компаний, «вовлеченных в схему сокрытия выручки и дробления бизнеса».

В 2018 году ФСБ проводила обыски в помещениях интернет-магазина и приостанавливала его работу на несколько дней. Годом позднее суд вводил 30-дневное ограничение на работу интернет-магазина из-за неуплаты налогов. 26 сентября текущего года один из старейших и крупнейших интернет-магазинов в России прекратил работу.

Интернет-ретейлер был основан в 2002 году. К 2013-му компания разрослась до 21-го места в рейтинге крупнейших игроков рунета (по версии Forbes) с выручкой в 60 млн долларов. При этом магазин уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, обыски в офисах «Плеер.ру» проходили в 2013 году.

