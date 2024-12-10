Коррекционная школа в Петербурге еще раз заплатит за оскорбления учеников

Василеостровский районный суд Петербурга взыскал с коррекционной школы № 4 моральный вред за обзывательства учеников. Учреждение должно заплатить 70 тысяч рублей компенсации, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга во вторник, 10 декабря.

Отметим, что это второй иск о взыскании морального вреда со школы. В июле этого года учреждение обязали выплатить 50 тысяч рублей в пользу ребенка и его матери.

Суть конфликта между школой № 4 Василеостровского района и матерями первоклашек заключается в том, что детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) оскорбляли учителя. Они называли детей «морда бесстыжая», «бестолковка», «чудовище», «раздолбай», «хорек». Также педагоги угрожали детям, доводили до истерик, обсуждали их внешность и не вели учебный процесс.

Кроме того, в апреле этого года учительницу начальных классов из школы № 4 Татьяну Жихареву арестовали на десять суток. По версии следствия, классная руководительница ударила ученика. Сейчас уголовное дело в отношении педагога рассматривается мировым судьей.