Фото: Юрий Мартьянов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В Петербурге разгорается скандал в коррекционной школе №4 на Васильевском острове. Аудиозаписи двух дней обучения детей с инвалидностью трудно слушать даже людям с крепкими нервами: там звучат угрозы, ругань, оскорбления в адрес детей. Об отстранении педагогов, которого месяц добивались родители, администрация района известила только после звонка журналистов. Теперь проверкой занимаются Следственный комитет и прокуратура.





О том, что происходило в школе, «Фонтанке» рассказали родители двух учеников 1-го дополнительного А класса коррекционной школы №4 Василеостровского района (не путать со школой им. Жака Кусто) — Марка и Артема. В этом классе учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).



«В феврале мне ребенок впервые сказал, что его обижает учитель. А во время того, как мы дома делали уроки, он просил меня завязывать ему ноги. Я не понимала, зачем это. Меня это насторожило, но я подумала: вряд ли ему в школе завязывают ноги. И даже не спросила его об этом, — рассказала Наталья, мама Артема. — Он показал, как его обижает учитель, нанося удары себе по голове. Я позвонила учителю. Она сказала, что ребенок фантазирует, все выдумывает. Это можно ожидать, ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Но когда что-то происходит систематически, ребенок это запоминает».



Жалобы ребенка, что его обижает учитель, повторялись. «В один день я приняла решение купить диктофон и подложить его в портфель ребенка, чтобы убедиться в его словах. Я положила диктофон 27 и 28 апреля. В первый день жести в физическом плане не было, но были подзатыльники, и учитель постоянно на него орал. Из этой записи я поняла, что оба эти педагога (классный руководитель и логопед. — Прим. ред.) сильно ненавидят Артема. За что — непонятно, — рассказывает женщина. Она добавляет: — Из записи стало ясно, что абсолютно отсутствует учебный процесс, педагоги говорят обо всем, обсуждают личную жизнь учеников, свою личную жизнь, коллег, но только не учебный процесс, в некоторых моментах они говорят детям «тише», потому что они мешают им болтать».



Аудио предоставили родители и юрист Никита Сорокин Ежедневный Юризм | Сорокин Никита юрист

Фрагменты аудиозаписи (всего там более 10 часов, два полных учебных дня) в своем телеграм-канале опубликовал юрист Никита Сорокин, который представляет интересы семей в этой истории. Слушать и правда сложно. На записях слышно, как женские голоса называют детей: «морда бестыжая», «бестолковка», «чудовище», «раздолбай», «хорек». Там же звучит и имя одной из присутствующих — классного руководителя. «Марк, ты вроде неплохой пацан, но ты все равно мне не нравишься», — говорит одна из женщин. Также слышны звуки ударов, а женщины на записи угрожают детям физическим насилием: «сейчас палку возьму», «хочешь линейку?», «сейчас как дам».





«На этом аудио мой сын. Это все произошло в нашем классе», — говорит Ольга Петросян, мама Марка и жена известного петербургского фотографа Александра Петросяна, отца мальчика. На аудио также слышно, как взрослые обсуждают внешность одного из детей: «Мне кажется, у него башка еще больше стала. В профиль как встанет — чемодан». Это женщины говорят о ее сыне, поясняет Ольга. Момент, где ребенка ругают за то, что он «обоссался», — ругали также Марка.



В один из дней у сына Александра и Ольги оказался перебит большой палец. «Он правой рукой плохо ручку держит. Может, били по руке палкой, но кто же признается?! Сказали, что сам сделал скамейкой», — говорит Ольга.



По словам Натальи, она понимала, что одной записи недостаточно, и на следующий день снова положила сыну диктофон. «Во второй день было всего два ученика: мой сын и ребенок из центра содействия семейному воспитанию №2. Вот там-то и случилась самая жесть. Она наносила ему удары, оказывала психологическое воздействие», — уверена собеседница.



Наталья пояснила: в семье с января приняли решение временно не давать ребенку смотреть мультфильмы, так как они затрудняли обучение. А мультфильмы для Артема — самый любимый досуг. В школе мама предупредила об этом решении и попросила не показывать ему мультфильмы. Из записи диктофона стало понятно, что мальчику не просто давали смотреть мультфильмы, но использовали этот инструмент давления, говорит Наталья.



«28 апреля ребенок, вероятно, но не факт, размотал в туалете рулон туалетной бумаги. Его увидела учительница, спросила: «Это ты сделал?» И начинает на него психологически давить. На протяжении 20 минут она ему говорит: все будут смотреть мультики, а ты — не будешь». А для него это самое жестокое наказание. Он только успокоится, и учитель снова это повторяет. Я посчитала: она на протяжении 20 минут сказала это 12 раз, доведя его до необратимой истерики. Мне кажется, он там даже задыхался от слез, от соплей», — рассказывает мама ребенка.



После этой истерики его забрала логопед в соседний класс, на аудиозаписи слышны в отдалении рыдания. «Когда он вошел в класс, учительница демонстративно выключила мультик со словами: «Нет, ты не будешь смотреть». Артем около часа находится в истерике», — комментирует Наталья.

«Когда я забрала его из школы, у него было красное, очень заплаканное лицо. Как оказалось, его заставляли умываться холодной водой. Я спросила: «Ты что, плакал?» Он опять сказал, что его обидел учитель, и показал, как: бил себя по рукам и по голове, — рассказывает женщина. — Когда я его забрала, у него на руке были покраснения. На следующий день на этих местах у ребенка появились синяки, которые мы поехали и зафиксировали в травме».

Что Артема и Марка обижали учителя, подтвердил и другой ребенок в разговоре со своей мамой. «Один говорящий ученик ушел на семейное обучение. Он сказал, что детей в классе били, назвал их имена и показал, как учитель бил их», — рассказала Ольга.



После того, как Наталья увидела синяки на руках Артема, она поехала с ребенком в медпункт, где зафиксировали травму.



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 4 Василеостровского района располагается сразу по трем адресам: Средний проспект В.О., 80, Гаванская улица, 52, и переулок Каховского, 11. С 2009 года школа является коррекционным образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Сначала конфликт пытались решить мирно

В начале мая Наталья пришла в школу и написала заявление, чтобы ребенку предоставили других педагогов. Неделю ответа не было. 11 мая она написала уже претензию на имя школы и предоставила доказательства, в том числе и диктофонные записи. В тот же день в школе началась служебная проверка. Учителей на время служебной проверки не отстранили от занятий, и они продолжали обучать детей — ребят из центра содействия семейному воспитанию (туда забирают детей, которые были временно изъяты из семей. — Прим. ред.).



Следующая беседа родителей и педагогов состоялась уже 18 мая — и на встрече присутствовал юрист от отдела образования, который сказал, что не видит оснований для увольнения педагогов.

«Мы решили разобраться мирно, пришли к завучу, послушали аудио. Те такие: да, все сделаем, эти педагоги работать с вашими детьми не будут, сейчас расследование». То есть пошли на уступку. Мы успокоились. Приходит директор, вызывает юриста из комитета по образованию, и они на прошлой неделе сказали, что не видят веских причин для увольнения педагогов», — рассказывает Ольга.



Сегодня Наталья с еще одной мамой пришли в прокуратуру. Ведомство уже отреагировало на обращение, сообщив, что проводит проверку «по информации о применении ненадлежащих методов воспитания в отношении несовершеннолетних учащихся одного из коррекционных образовательных учреждений района».



Кроме того, Следственный комитет пригласил родителей на встречу, которая состоится 23 мая.



Никита Сорокин в беседе с «Фонтанкой» рассказал, что прослушал весь массив аудио и пребывает в шоке от услышанного. Он рассказал, что полиция на обращение родителей по побоям (статья 6.1.1. КоАП РФ) никакой реакции не проявила. Собеседник подчеркнул, что сначала родители пытались решить вопрос без скандала: попросили поставить в школе камеры и уволить педагогов.



По мнению юриста, идентифицировать женщин на аудио можно по косвенным признакам: женщины обсуждают личную жизнь, у кого что делали мужья, а также своих детей. Даты в комплексе со школьным расписанием и тем, что на записях учебный процесс записан полностью, позволяют идентифицировать, где сделана запись и кому принадлежат голоса.



Сорокин предполагает, что происходящее можно квалифицировать как истязание. «Усмотрят сотрудники полиции там истязание или нет, не знаю. Но ст. 117 УК РФ прямо просится», — добавил юрист. Он пояснил, что правоохранители могут здесь усмотреть также превышение должностных полномочий, халатность, оставление детей в опасности. Отягчающие обстоятельства — действия были совершены группой лиц в отношении малолетних.



На аудио из контекста понятно, что в одном из классов были оставлены открытыми окна — это нарушение техники безопасности, что запрещено в школе, все окна в присутствии детей должны быть закрыты. Также юрист не исключил, что родители имеют право обратиться в суд из-за нанесения морального и психологического вреда детям.



«Я по крайне мере здесь усматриваю лишение свободы. Считаю, что условным сроком не пахнет в принципе. Мы с родителями будем добиваться проверки всей школы, потому что на аудиозаписи есть обсуждение, что детей бьют палками и линейками. И мы считаем, что все классы в школе должны быть подвергнуты серьезной проверке, в том числе с проведением психологической экспертизы состояния детей», — говорит Сорокин.



Юрист считает, что необходимо добиться проверки всей школы, отдела образования Василеостровского района, а также других коррекционных школ в городе. Более того, Сорокин уже начал получать информацию из других школ, что там происходят аналогичные вещи.



Что говорят власти и не говорят в школе

Редакция также пыталась связаться с директором школы Натальей Стрижак, но в школе уверяли, что женщина занята — совещания. По оставленному номеру с предложением прокомментировать ситуацию директор на момент публикации материала не перезвонила.



В администрации Василеостровского района, которой подведомственна школа, прокомментировали, что расследуют ситуацию вместе с районной прокуратурой.



«Накануне руководству этой школы, а также в администрацию Василеостровского района и прокуратуру Василеостровского района поступили жалобы от родителей учащихся, с приложением аудиозаписи с оскорбительными высказываниями и криками. По данному факту в настоящий момент администрацией района и районной прокуратурой ведется тщательное расследование. Педагоги, в отношении которых идет проверка, отстранены от образовательного процесса. По результатам виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, вплоть до увольнения» — говорится в тексте заявления администрации в «ВКонтакте».



Школа после звонков редакции в своих соцсетях закрыла сообщения и скрыла ответственных за связи с общественностью.

