В Петербурге арестовали педагога оскандалившейся коррекционной школы

Учительницу начальных классов из школы №4 Василеостровского района Петербурга арестовали за побои ученика. Год назад вокруг этой школы разразился скандал, а Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании.
Днем 28 апреля 2023 года женщина, будучи классным руководителем и учителем начальных классов в коррекционной школе №4, ударила ученика. До легкого вреда здоровью, чтобы действия учительницы квалифицировали по статье 115 УК РФ, дело не дошло, а вот статью 6.1.1 КоАП РФ (побои) в них усмотрели, рассказала 2 апреля глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Дело рассматривали в закрытом режиме. Вину педагог не признала и утверждала, что не совершала того, что ей вменяют. Суд решил иначе и назначил ей наказание в виде 10 суток административного ареста. Максимум по этой статье могут дать 15 суток, но суд был обязан учесть смягчающие обстоятельства.
Уголовное дело в отношении женщины — все еще на рассмотрении, добавила Лебедева. Также Василеостровский районный суд рассматривает иски к школе и преподавательнице о возмещении морального вреда. Из них следует, что женщина применяла к детям физическое насилие, унижала, оскорбляла и высказывалась об их внешнем виде и психическом и физическом развитии.
Происходящее в коррекционной школе №4 Василеостровского района в мае прошлого года придали огласке родители двух учеников 1-го класса. После жалоб от ребенка одна из мам положила ему в портфель диктофон. Учебный процесс с криками и доведением ребенка до истерики оказался на записи. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории. СК после этого возбудил уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).