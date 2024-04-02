В Петербурге арестовали педагога оскандалившейся коррекционной школы

Учительницу начальных классов из школы №4 Василеостровского района Петербурга арестовали за побои ученика. Год назад вокруг этой школы разразился скандал, а Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании.



Днем 28 апреля 2023 года женщина, будучи классным руководителем и учителем начальных классов в коррекционной школе №4, ударила ученика. До легкого вреда здоровью, чтобы действия учительницы квалифицировали по статье 115 УК РФ, дело не дошло, а вот статью 6.1.1 КоАП РФ (побои) в них усмотрели, рассказала 2 апреля глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.