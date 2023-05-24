СК возбудил уголовное дело об истязании в коррекционной школе № 4 в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании по итогам проверки коррекционной школы № 4 на Васильевском острове в Петербурге, сообщает 24 мая пресс-служба ведомства. Ранее была опубликована аудиозапись с уроков в этой школе, на которой запечатлены угрозы и издевательства в отношении детей.



Уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ Василеостровский следственный отдел ГСУ СК возбудил по итогам проверки после того, как в соцсетях появились жалобы родителей на недопустимое поведение педагогов в отношении учащихся.

