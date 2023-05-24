СК возбудил уголовное дело об истязании в коррекционной школе № 4 в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании по итогам проверки коррекционной школы № 4 на Васильевском острове в Петербурге, сообщает 24 мая пресс-служба ведомства. Ранее была опубликована аудиозапись с уроков в этой школе, на которой запечатлены угрозы и издевательства в отношении детей.
Уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ Василеостровский следственный отдел ГСУ СК возбудил по итогам проверки после того, как в соцсетях появились жалобы родителей на недопустимое поведение педагогов в отношении учащихся.
Как считает следствие, с сентября 2022 года по апрель 2023 года, педагоги «систематически причиняли физические и психические страдания несовершеннолетним 2013 и 2014 годов рождения, имеющим трудности в освоении учебного процесса и являющимся инвалидами». Также СК обратил внимание, что одному из школьников были нанесены телесные повреждения.
Накануне «Фонтанка» подробно описывала эту историю: мама одного из учеников 1 дополнительного «А» класса стала получать от сына жалобы, что учительница его обижает. Женщина положила на два дня ребенку в портфель диктофон. Позднее фрагменты этих записей опубликовал юрист Никита Сорокин, который представляет интересы семей.
На записи слышны издевательства над детьми, а также оскорбления в их адрес и угрозы физическим насилием. Ход расследования по уголовному делу находится на контроле прокуратуры Петербурга.