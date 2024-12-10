Правительство определило, кто и где в Петербурге будут проводить экзамены для мигрантов. СПбГУ в перечне нет

Согласно перечню, в Петербурге экзамен уполномочен проводить только РГПУ им. Герцена. Ранее тестировать иностранцев мог и СПбГУ. Принимать экзамены будут на Лиговском проспекте, 24, улице Красного Текстильщика, 10–12, а также на ул. Дорога Жизни, 20, во Всеволожске.

Начиная с 10 декабря 2024 года такие экзамены могут проводить только государственные учреждения из перечня правительства. Им запрещается передавать права по организации экзамена или выдаче сертификата третьим лицам, за исключением МВД России в части организационно-технического обеспечения процедуры экзамена. Еще весной глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил исключить коммерческих партнеров из процедуры тестирования мигрантов.

Сегодня в Минобрнауки пояснили , что меняется также процедура проведения экзамена. Теперь иностранцам, которые не смогли успешно сдать экзамен, запрещается давать тот же вариант контрольных заданий на «пересдаче». На тесте мигрантам запрещено пользоваться справочными материалами, шпаргалками и телефоном — иначе результаты будут аннулированы. Также теперь при проведении экзамена будет вестись его полная видеофиксация.

Весной СПбГУ и РГПУ им. Герцена вынесли предостережение из-за экзаменов для мигрантов. Незадолго до этого в Москве следователи задержали пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. По версии СК, в начале декабря 2023 года на юго-западе Москвы группа лиц, в том числе сотрудники института, организовали незаконную выдачу сертификатов иностранным гражданам для дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД на оформление ВНЖ. При этом большая часть мигрантов в действительности не владела русским языком, знанием российской истории и законов РФ.