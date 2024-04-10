Суд избрал меру пресечения сотрудникам Института русского языка по делу о махинациях с сертификатами для мигрантов

Трем филологам из Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, которых обвиняют в организации незаконной миграции, избрал меру пресечения Черемушкинский районный суд Москвы. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Следственный комитет уточняет, что сотрудников института обвиняют в выдаче иностранцам сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ. При этом большинство получателей этих сертификатов фактически не владели данными знаниями, но смогли сдать экзамены и получить вид на жительство.

Марину Бальбурову суд отправил под домашний арест до 8 июня. Ее обвиняют в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Других сотрудников института — Татьяну Новикову и Геннадия Тарасенко — обвиняют только в превышении должностных полномочий. Новиковой суд избрал запрет определенных действий, а Тарасенко отправил под стражу до 8 июня.



Какие должности занимали подозреваемые, не сообщается. Всего были задержаны пятеро сотрудников института, у которых дома прошли обыски.

