Суд избрал меру пресечения сотрудникам Института русского языка по делу о махинациях с сертификатами для мигрантов

Трем филологам из Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, которых обвиняют в организации незаконной миграции, избрал меру пресечения Черемушкинский районный суд Москвы. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
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Следственный комитет уточняет, что сотрудников института обвиняют в выдаче иностранцам сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ. При этом большинство получателей этих сертификатов фактически не владели данными знаниями, но смогли сдать экзамены и получить вид на жительство.
Марину Бальбурову суд отправил под домашний арест до 8 июня. Ее обвиняют в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Других сотрудников института — Татьяну Новикову и Геннадия Тарасенко — обвиняют только в превышении должностных полномочий. Новиковой суд избрал запрет определенных действий, а Тарасенко отправил под стражу до 8 июня.
Какие должности занимали подозреваемые, не сообщается. Всего были задержаны пятеро сотрудников института, у которых дома прошли обыски.
Ранее «Фонтанка» писала, что сотрудники экономической полиции и следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски по месту жительства десятка служащих ряда высших учебных заведений города. Под обыски попал в том числе офис коммерческого предприятия «Аксиома» на улице Моисеенко, 43. По версии следователей, в случае завала экзамена мигрант мог решить вопрос за 15 тысяч рублей и получить необходимый сертификат.