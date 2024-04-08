Сотрудников Института русского языка в Москве уличили в махинациях с сертификатами для мигрантов

Сотрудники Следственного комитета и ГУ МВД по Москве задержали пятерых сотрудников Государственного института русского языка
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
По версии следствия, с декабря 2023 года группа лиц, в том числе сотрудники института, выдавала иностранцам сертификаты о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ. При этом большинство получателей этих сертификатов фактически не владели данными знаниями.
С помощью фиктивных документов мигранты могли оформить вид на жительство в Московском регионе.
Следователи провели обыски в квартирах и на рабочих местах подозреваемых, где изъяли документацию, подтверждающую их причастность к преступлению. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация незаконной миграции» (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Кроме того, в Москве расследуются другие уголовные дела по фактам выдачи иностранцам подложных сертификатов о владении русским языком.
Ранее «Фонтанка» писала, что сотрудники экономической полиции и следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски по месту жительства десятка служащих ряда высших учебных заведений города. Под обыски попал в том числе офис коммерческого предприятия «Аксиома» на улице Моисеенко, 43. По версии следователей, в случае завала экзамена мигрант мог решить вопрос за 15 тысяч рублей и получить необходимый сертификат.